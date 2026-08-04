Kabar itu dilaporkan Bild pada Selasa. Menurut laporan tersebut, pemain 27 tahun yang sangat cepat itu disebut sudah tidak lagi merasa nyaman di Arab Saudi bersama Al Ittihad dan ingin kembali ke Bayer 04.

Di Leverkusen, Diaby menjalani periode terbaik dalam kariernya dari 2019 hingga 2023. Dalam 172 pertandingan kompetitif, ia mencatatkan 49 gol dan 47 assist, sebelum hengkang ke Aston Villa seharga 55 juta euro. Setelah hanya satu tahun, 54 pertandingan kompetitif, dan keterlibatan dalam 21 gol, ia lalu pindah lagi ke Arab Saudi dengan nilai 60 juta euro, di mana setidaknya ia berhasil mencatatkan 31 assist dalam 71 pertandingan.

Diaby tampaknya akan menelan biaya 30 juta euro bagi Bayer Leverkusen

Namun kini, petualangan yang secara finansial jelas sangat menguntungkan di Saudi Pro League itu disebut akan segera berakhir. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kontak dengan Leverkusen dan direktur olahraga Simon Rolfes tidak pernah terputus. Sementara itu, negosiasi mengenai kepulangannya bahkan disebut sudah sangat maju.

Leverkusen tampaknya harus merogoh kocek 30 juta euro untuk Diaby, yang juga sedang diminati Inter Milan dan Benfica Lisbon. Namun, Diaby sendiri disebut siap menerima pemotongan gaji besar demi kembali ke Rheinland. Di Al Ittihad, ia dikabarkan mengantongi gaji bersih 10 juta euro. Kontraknya masih berlaku hingga 2029.

Tujuh tahun lalu, Leverkusen membayar 15 juta euro kepada Paris Saint-Germain untuk mendapatkan jasa winger tersebut, yang dinilai sangat cocok dengan sistem 4-3-3 pelatih baru Carles Martinez dan bisa membentuk duet sayap yang cukup impresif bersama rekrutan anyar Afonso Moreira (seharga 29,5 juta euro dari Lyon).

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