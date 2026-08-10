9 Perubahan: Real Madrid Umumkan Nomor Punggung Para Pemainnya untuk Musim Baru

Real Madrid resmi mengumumkan nomor punggung para pemain untuk musim 2026-2027, yang mencatatkan 9 perubahan dibanding musim lalu, termasuk pemberian nomor di tim utama kepada dua pemain muda Carlos Espi dan Yan Diomande meski keduanya bisa didaftarkan bersama tim cadangan karena masih berusia di bawah 23 tahun.

Menurut pernyataan resmi klub ibu kota Spanyol itu, penyerang asal Spanyol Espi akan mengenakan nomor 19 yang sebelumnya dipakai Dani Ceballos, sementara pemain asal Pantai Gading Diomande akan mengenakan nomor 25, sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan manajemen teknis terhadap kemampuan duet muda tersebut.

Para pemain baru mendapatkan nomor mereka

Para pemain baru yang bergabung dengan skuad Los Blancos selama bursa transfer musim panas mendapatkan nomor resmi mereka: pemain asal Prancis Ibrahima Konate akan mengenakan nomor 16 yang sebelumnya dimiliki Gonzalo, sementara pemain asal Spanyol Marc Cucurella mendapatkan nomor 17 yang ditinggalkan Marco Asensio, lalu pemain asal Portugal Bernardo Silva akan mengenakan nomor 20 yang ditinggalkan Fran Garcia, dan pemain asal Belanda Denzel Dumfries mendapatkan nomor 24 yang dikenakan Sergio Huesen musim lalu.

Perubahan internal

Selain penambahan pemain baru, 3 pemain mengubah nomor mereka untuk musim baru ini. Asensio mendapatkan nomor 2 dari Dani Carvajal yang telah pensiun, sementara bek asal Spanyol-Belanda Huesen beralih ke nomor 4 yang sebelumnya dikenakan pemain asal Austria David Alaba, sedangkan gelandang Thiago Pitarch tetap mempertahankan nomor 27 dari tim cadangan.

Sementara itu, pemain asal Brasil Endrick, yang bermain dengan status pinjaman pada paruh kedua musim lalu bersama Olympique Lyon Prancis, akan kembali mengenakan nomor 9, sebagai tanda kepulangannya secara penuh ke skuad Los Blancos.

Tidak ada ruang untuk perekrutan baru

Dengan seluruh nomor tim utama telah terisi, Real Madrid, jika memutuskan untuk merekrut pemain baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup, harus melepas salah satu pemain saat ini demi menyediakan nomor bagi pendatang baru.

Opsi mendaftarkan Carlos Espi atau Yan Diomande, yang keduanya berusia di bawah 23 tahun, bersama tim cadangan Castilla telah ditiadakan setelah nomor-nomor baru diumumkan secara resmi.

Awal musim baru

Klub berjuluk El Real itu bersiap menjalani laga perdananya di La Liga Spanyol melawan Espanyol pada Sabtu mendatang, 22 Agustus, dalam mengawali musim baru di mana Los Blancos berambisi mempertahankan gelar-gelar domestik dan kontinentalnya dengan skuad yang diperkuat bintang-bintang baru serta para pemain muda yang menjanjikan.

Daftar lengkap nomor punggung Real Madrid

Penjaga gawang: Courtois (1), Lunin (13)

Pertahanan: Asensio (2), Militao (3), Huesen (4), Trent Alexander-Arnold (12), Konate (16), Cucurella (17), Carreras (18), Rudiger (22), Mendy (23), Dumfries (24).

Lini tengah: Bellingham (5), Camavinga (6), Valverde (8), Tchouameni (14), Arda Guler (15), Bernardo Silva (20), Thiago (27).

Lini serang: Vini Junior (7), Endrick (9), Mbappe (10), Rodrygo (11), Espi (19), Brahim Diaz (21), Yan Diomande (25).