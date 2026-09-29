Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, mengungkapkan kegembiraan besar atas penampilan yang ditunjukkan para pemainnya dalam kemenangan sulit atas Belgia dengan skor 1-0, seraya menegaskan bahwa keterlibatan seluruh elemen tim merupakan salah satu tujuan terpentingnya pada fase saat ini.

Pernyataan Zidane usai pertandingan bukan sekadar kata-kata, setelah ia menerjemahkannya secara nyata dengan melakukan "9 perubahan" pada susunan pemain yang menjalani laga melawan Turki, sehingga memberi sejumlah pemain kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya, yang berbuah penampilan memikat hati sang pelatih Prancis itu.

Zidane berbicara kepada saluran "TF1" seusai pertandingan, di tengah suasana penuh perayaan pasca gol penentu Michael Olise pada menit ke-88, setelah pelatih Prancis itu tampak begitu terharu dengan apa yang disuguhkan timnya di hadapan Belgia.

Zidane berkata: "Ya, dan bukan hanya soal permainan bola. Malam ini situasinya mirip dengan laga melawan Turki, tetapi permukaan lapangannya jauh lebih baik. Kami luar biasa dalam segala hal, juga dalam pressing, di hadapan tim Belgia yang kuat."

Ia menambahkan: "Kami bertahan, kami tampil hebat dan berani, dan kami tidak takut maju ke separuh lapangan lawan. Itulah yang saya sukai, dan itulah yang kami inginkan. Mungkin kami sedikit menurun pada babak kedua, tetapi hal itu bisa dipahami, karena kami melakukan 9 perubahan. Dan yang menakjubkan adalah keterlibatan semua orang, dan itulah yang kami cintai."









Olise menyulut kegembiraan Zidane

Momen penentu datang pada menit ke-88, ketika Michael Olise melepaskan luapan kegembiraan besar bagi Prancis, setelah ia masuk sebagai pemain pengganti beberapa menit sebelumnya, lalu melesat menembus pertahanan Belgia sebelum melewati salah satu bek dan melepaskan tembakan keras dengan kaki kirinya yang bersarang di gawang. Zidane tak mampu menahan diri setelah gol itu, ia melakukan selebrasi spontan di garis pinggir lapangan, di tengah kegembiraan besar para pemain di bangku cadangan.

Usai laga, pelatih Prancis itu mengenang detail selebrasinya dengan senyum lebar, mengakui keharuannya atas gol pemain Bayern Munich tersebut, seraya berkata: "Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya melihat Olise menggiring bola, lalu saya berkata dalam hati: dia akan mencetak gol. Saya mendukungnya dengan sepenuh jiwa!". Gol itu adalah gol pertama Olise mengenakan seragam Les Bleus di bawah kepemimpinan Zidane, memberi pelatih Prancis itu salah satu momen paling menonjol malam itu.

















Tidak ada susunan pemain utama

Zidane memuji pilihan-pilihan yang diambilnya menghadapi Belgia, setelah ia menurunkan sejumlah pemain sebagai starter untuk pertama kalinya, di antaranya Da Cunha, Jacquet, Diouf, dan Lepaul, seraya menegaskan bahwa persaingan untuk tampil terbuka bagi semua.

Ia berkata: "Inilah persis intinya, kita semua turut ambil bagian. Yang saya cintai dari tim ini adalah perasaan memiliki yang dirasakan semua orang, dan itulah yang saya harapkan untuk tim saya. Semua orang harus ikut terlibat, dan berpikir: saya akan menyumbangkan sesuatu."

Ia menjelaskan: "Setelah itu, keputusan kembali kepada saya, tetapi mereka harus siap. Mereka semua sudah siap. Kami melakukan 9 perubahan, dan semuanya luar biasa."

Zidane juga memuji penampilan Da Cunha, Doué, dan Jacquet, seraya menekankan sulitnya memilih satu pemain saja untuk dibicarakan, dan menambahkan: "Sulit membicarakan hanya satu pemain saja. Ini adalah sebuah tim."









Zidane meminta istirahat

Setelah awal yang tak meyakinkan melawan Turki, timnas Prancis tampil lebih solid dan lebih mendominasi menghadapi Belgia, tetapi Zidane menolak untuk terlalu dini disibukkan oleh laga berikutnya melawan Italia di Stade de France, lebih memilih memberi para pemainnya kesempatan untuk mengambil napas.

Ia berkata: "Kami butuh istirahat. Kami sudah banyak melakukan perjalanan, dan kami belum cukup berlatih. Saya sangat berharap para pemain tim saya pulih dan mendapatkan sedikit istirahat. Kami akan kembali ke rumah, dan itu hal yang baik."

Setelah kemenangan atas Belgia, tampak jelas bahwa Zidane tidak ingin membangun timnas yang bergantung pada sekelompok pemain yang tetap, melainkan sebuah tim yang seluruh elemennya merasa memiliki peran yang bisa mereka jalankan ketika kesempatan datang.