Penampilan gemilang Eduardo Camavinga bersama timnas Prancis bukan sekadar momen yang berlalu begitu saja, melainkan tampak seperti pengumuman jelas tentang kembalinya pemain Real Madrid itu ke jalur yang dinanti semua orang sejak kemunculan perdananya. Di bawah arahan Zinedine Zidane, gelandang Prancis tersebut kembali menemukan sebagian kilauannya, sehingga memberi dorongan berharga bagi Jose Mourinho menjelang berlanjutnya kompetisi bersama Real Madrid.

Sejak kemunculannya bersama Rennes pada 2019 saat masih berusia tujuh belas tahun, nama Camavinga telah dikaitkan dengan ekspektasi besar, sebelum ia pindah ke Real Madrid pada 2021 dan memainkan peran berpengaruh dalam perjalanan tim menuju gelar Liga Champions Eropa.

Namun perjalanan kariernya setelah itu tidak berjalan dengan kestabilan yang diharapkan; kehadirannya berangsur-angsur meredup, beberapa pelatih bergantian memimpin tim, sementara ia sering kali mendapati dirinya terkurung di bangku cadangan, sebelum menjalani salah satu periode tersulit dalam kariernya pada musim lalu.

Keadaan menjadi semakin rumit setelah ia diusir keluar lapangan saat melawan Bayern Munich di perempat final Liga Champions Eropa, dalam sebuah kesalahan yang meninggalkan jejak jelas pada musimnya, hingga ia kemudian absen dari pertimbangan Didier Deschamps dalam daftar Piala Dunia.

Dengan ditunjuknya Jose Mourinho sebagai pemegang tanggung jawab, Camavinga mendapatkan ruang bermain yang lebih besar sejak awal musim, dan secara bertahap mulai mengembalikan levelnya, sekaligus memanfaatkan keterjauhannya dari cedera.

Perbaikan ini sudah cukup untuk mendorong Zinedine Zidane memanggilnya ke timnas Prancis, dalam daftar pertama pelatih baru tersebut, dan jawaban datang dengan cepat di dalam lapangan, demikian menurut situs Prancis "Foot Mercato".

Setelah tampil menawan selama jeda internasional, Camavinga kembali masuk starting eleven menghadapi Belgia di Stade de France, dan menyuguhkan salah satu pertandingan terbaiknya dengan seragam Les Bleus.

Sepanjang 88 menit dalam kemenangan 4-1, pemain Real Madrid itu memaksakan dominasinya di lini tengah, dengan akurasi umpan mencapai 89%, serta menciptakan 11 umpan di sepertiga area serang, dan menjadi salah satu kunci terpenting dalam membangun serangan Prancis.

Pengaruhnya tidak berhenti pada sisi serangan, sebab ia mengerahkan upaya fisik yang besar dalam menghadapi serangan Belgia, merebut bola sebanyak 8 kali dan mencatat 4 intersep, sehingga membentuk duet yang kuat dengan Manu Koné.

Penampilan menonjol ini menyenangkan Real Madrid, sementara pujian terhadap Camavinga semakin meningkat di Spanyol, terutama setelah sang pemain tampak lebih percaya diri dan berpengaruh di bawah arahan Zidane.

Bagi Mourinho, apa yang disuguhkan Camavinga bersama Prancis merupakan hadiah berharga; sebab pelatih Real Madrid itu kini memiliki seorang gelandang yang secara bertahap mengembalikan sosok yang membuat klub bersikeras mengontraknya, sementara tampaknya Zidane telah menemukan dalam diri Camavinga sebuah bagian penting bagi proyeknya bersama timnas Prancis.