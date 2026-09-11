87 detik yang mengungkap kejutan: Al-Hazem menggigit Al-Ahli dengan angka-angka bersejarah

Al-Hazm melancarkan pukulan dini kepada Al-Ahli dalam laga yang mempertemukan kedua tim, Jumat malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ketujuh Liga Roshn Saudi, setelah berhasil menggetarkan gawang Al-Raqi pada momen mematikan, sehingga menorehkan angka baru dalam sejarah penampilannya di kompetisi tersebut.

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Gol Al-Hazm tercipta melalui Ahmed Al-Nakhli pada menit kedua masa injury time babak pertama, memanfaatkan peluang ideal yang memberinya keunggulan beberapa menit sebelum dimulainya babak kedua, sebuah gol yang membawa arti besar bagi tim dalam jalannya pertandingan.

Gol Al-Nakhli bukan sekadar keunggulan sementara bagi Al-Hazm, karena gol itu turut membawa angka mencolok menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik sepak bola, setelah menjadi gol tercepat kedua yang dicetak tim dalam sejarah penampilannya di Liga Pro.

Menurut "Opta", Al-Hazm mencetak golnya hanya 87 detik setelah dimulainya masa tambahan yang diperhitungkan wasit sebagai pengganti waktu normal, sehingga menempati posisi kedua di antara gol tercepat tim dalam sejarah Liga Pro, di belakang golnya ke gawang Al-Ittihad pada tahun 2009, yang tercipta hanya dalam 12 detik.

Sebaliknya, gol Al-Hazm menjadi gol tercepat kedua yang diterima Al-Ahli dalam sejarah penampilannya di Liga Pro, setelah gol Sergej Milinkovic-Savic ke gawang Al-Raqi pada Oktober 2023 yang tercipta hanya dalam 45 detik, sehingga angka tersebut mengungkap sebuah ironi historis bagi kedua tim.

Angka-angka ini menegaskan bahwa Al-Hazm berhasil memanfaatkan momen yang sangat menentukan menghadapi Al-Ahli, setelah mengejutkan lawannya pada saat semua orang mengira babak pertama nyaris berakhir tanpa perubahan skor, sehingga tim keluar dengan keunggulan berharga sebelum istirahat.

Kejutan tak berhenti sampai di situ, karena angka-angka "Opta" menunjukkan bahwa Al-Hazm menjadi satu-satunya tim yang mencetak dua gol selama pertama.

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