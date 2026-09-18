Kembalinya Aurelien Tchouameni ke Real Madrid tampaknya bukan sekadar kembalinya seorang pemain setelah absen, melainkan membawa arti khusus dalam perhitungan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang melihat gelandang Prancis itu sebagai salah satu elemen yang mampu mengembalikan keteraturan dan stabilitas pada tim.

Meski Tchouameni belum mencapai kebugaran fisik penuh yang memungkinkannya tampil dengan level terbaiknya, ia tetap mendapat kesempatan bermain melawan Elche, dan menunjukkan indikator-indikator yang sangat positif yang memperkuat kepercayaan tim pelatih akan kemampuannya untuk segera kembali ke lingkaran pemain inti.

Dalam pertandingan tersebut, Tchouameni menjadi salah satu pemain lini tengah paling akurat, yang menegaskan bahwa kembalinya bukan sekadar penampilan sesaat, melainkan langkah pertama menuju pemulihan perannya yang sentral di dalam susunan pemain Real Madrid, demikian menurut laporan surat kabar Spanyol "AS".

Mourinho tidak berbicara tentang pemain yang "tak tergantikan"

Meski Mourinho selalu menekankan bahwa tidak ada pemain yang "tak tergantikan" di dalam Real Madrid, kasus Tchouameni tampak sedikit berbeda.

Tim pelatih memandang pemain Prancis itu sebagai elemen yang mampu memberikan keseimbangan yang kurang dimiliki tim pada beberapa fase pertandingan, terutama ketika ruang antarlini melebar dan tim menjadi rentan terhadap serangan balik.

Karena alasan inilah, mungkin kata "tak tergantikan" bukanlah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan posisi Tchouameni dalam proyek Mourinho, tetapi kata "vital" dan "esensial" tampaknya lebih dekat untuk menggambarkan peran yang dinantikan sang pelatih darinya.

Bagi tim pelatih, Tchouameni bukan sekadar gelandang biasa, melainkan bagian mendasar dari sebuah sistem yang diharapkan mampu memulihkan disiplin, kontrol, dan keseimbangan.

Rencana umum Real Madrid akan sangat bergantung pada rotasi, di tengah padatnya jadwal pertandingan dan panjangnya musim, tetapi ketika keadaan sampai pada malam-malam yang menentukan, pilihan menjadi lebih sulit, dan sang pelatih perlu mengandalkan elemen-elemen yang memberinya stabilitas sebesar mungkin, dan di sinilah tepatnya Tchouameni menempati posisi sebagai pemain sentral.

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Hari-hari kerahasiaan sebelum kembali

Kembalinya Tchouameni ke lapangan mengalami hari-hari penuh kerahasiaan, sebuah gaya yang menjadi lazim di Real Madrid sepanjang musim ini, terutama terkait kondisi fisik para pemain.

Sebelum menghadapi Elche, Mourinho berbicara tentang pemain Prancis itu, menegaskan bahwa ia akan mendapat kesempatan bermain, tetapi ia menolak mengungkapkan berapa menit yang akan dimainkannya.

Mourinho berkata dalam konferensi pers sebelum pertandingan: "Ia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain melawan Elche, tanpa ragu. Ia terus membaik, menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri. Ia pasti akan bermain, tetapi saya tidak akan menentukan durasi keikutsertaannya."

Di Valdebebas, rencananya lebih jelas. Arahnya adalah memberikan Tchouameni lebih dari setengah jam, sambil sekaligus berhati-hati untuk tidak mengambil risiko atas dirinya atau membuatnya mengalami kemunduran baru.

Tim pelatih berhati-hati untuk mengembalikan pemain itu ke atmosfer pertandingan secara bertahap, terutama karena ia berada di puncak levelnya sebelum absen, sehingga tidak ada kesiapan sama sekali untuk mempertaruhkan kembalinya sebelum kebugarannya sempurna.

Namun pada Selasa malam, terjadi hal yang melebihi ekspektasi. Tchouameni memulai pertandingan di lini tengah bersama Federico Valverde, sehingga ia mendapat ujian nyata atas kemampuan fisik dan kompetitifnya.

86 menit yang menegaskan kesiapan

Semestinya keikutsertaan Tchouameni terbatas, tetapi ia jelas melampaui durasi teoretis yang diperkirakan untuknya. Pemain Prancis itu bermain penuh selama 86 menit, sebuah indikasi kuat atas pemulihannya dan kembalinya kemampuannya untuk menahan tekanan pertandingan.

Masalah Tchouameni bukan terkait rasa sakit yang terus-menerus di paha selama periode terakhir, melainkan tantangan utamanya terletak pada mengembalikannya ke atmosfer latihan dan pertandingan secara bertahap, hingga ia memulihkan irama kompetitifnya tanpa tergesa-gesa.

Namun dalam laga melawan Elche, tim pelatih memutuskan untuk menekan tombol, dan memberinya kesempatan untuk benar-benar kembali ke atas lapangan. Dan yang terpenting, Tchouameni memanfaatkan kesempatan itu dengan baik.

Pemain itu belum mencapai puncak level kompetitifnya, hal yang wajar setelah masa absen, tetapi ia menampilkan performa yang memberinya dorongan moral penting, sekaligus mengirimkan sinyal positif kepada Mourinho tentang kemampuannya memulihkan perannya secepatnya.

Angka-angka berbicara tentang Tchouameni

Angka-angka pertandingan menegaskan bahwa Tchouameni bukan sekadar pemain yang tampil untuk melengkapi menit-menit terbatas, melainkan hadir dengan jelas dalam membangun permainan Real Madrid dan menguasai lini tengah.

Pemain itu menyelesaikan 40 umpan, menempati peringkat ketiga di antara pemain Real Madrid dalam aspek ini, di belakang Dean Huijsen dan Antonio Rudiger, sebuah statistik yang biasanya dipuncaki oleh para pemain bek tengah, mengingat peran besar mereka dalam awal membangun serangan.

Namun yang lebih penting daripada jumlah umpan adalah tingkat akurasinya. Akurasi umpan Tchouameni mencapai 95,2%, menjadikannya salah satu pemain tim dengan umpan paling akurat, dan tidak ada yang mengunggulinya kecuali Arda Guler, yang akurasi umpannya mencapai 96,2%, dengan menghitung para pemain lini tengah dan penyerang.

Keikutsertaannya juga membentang di sebagian besar fase pertandingan, dan ia tidak meninggalkan lapangan kecuali ketika Mourinho memutuskan untuk memasukkan lebih banyak pemain menyerangnya dalam upaya memenangkan pertandingan dan meraih kemenangan. Di sinilah tampak pentingnya Tchouameni dalam perhitungan sang pelatih.

Kehadirannya memberi tim seorang pemain yang mampu menghubungkan antarlini, dan menjalankan peran yang memungkinkan sisa elemen lini tengah bergerak lebih bebas, sekaligus menyediakan perlindungan yang diperlukan di depan lini belakang.

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Menyelamatkan Real Madrid pada momen-momen kritis

Penampilan Real Madrid melawan Elche tidaklah ideal, bahkan menyimpan banyak tanda tanya. Setelah babak pertama yang istimewa, level tim menurun secara jelas, dan sejumlah sisi negatif yang muncul di pertandingan-pertandingan sebelumnya kembali terlihat, terutama ketika tim kehilangan fokus dan kadar intensitas serta komitmen taktisnya menurun.

Di tengah penurunan ini, Tchouameni menjadi salah satu pemain yang menjaga sebagian keseimbangan di dalam tim. Pemain Prancis itu melakukan intervensi dalam empat kesempatan untuk menyelamatkan keadaan, dan berkontribusi mencegah Real Madrid jatuh ke dalam masalah yang lebih besar selama fase-fase pertandingan di mana tim kehilangan sebagian kemampuannya untuk bersaing.

Meski keikutsertaannya datang dengan porsi lebih besar daripada yang diperkirakan sebelum pertandingan, Tchouameni keluar dengan kesan yang sangat positif. Ia telah kembali, dan kali ini dengan cara yang tampaknya final.

Batu fondasi dalam proyek Mourinho

Inilah poin terpenting dalam kisah kembalinya Tchouameni. Mourinho tidak hanya memandangnya sebagai pemain yang mampu menjalankan peran bertahan di lini tengah, melainkan melihatnya, dalam jangka panjang, sebagai sosok yang dapat mengembalikan keteraturan dan kontrol pada sistem Real Madrid.

Ia adalah pemain yang bisa melindungi tim ketika kehilangan bola, menutup ruang bagi lawan, dan mencegah serangan balik, terutama ketika lawan mendapatkan bola di area-area yang berada di antara lini-lini Real Madrid.

Karena alasan inilah, kembalinya Tchouameni pada momen ini tampak sangat penting bagi pelatih asal Portugal itu. Pemain Prancis itu kini menjadi kandidat kuat untuk tampil di derbi mendatang, bahkan ia memiliki peluang nyata untuk memulai sebagai pemain inti di Stadion Wanda Metropolitano, tetapi keputusan akhirnya akan bergantung pada evaluasi kondisi fisiknya setelah ia mendapatkan empat hari istirahat menyusul penampilan 86 menit melawan Elche.

Indikasi-indikasi awal tampak positif, dan perasaan pemain itu baik, yang membuka pintu bagi lebih banyak menit dan lebih banyak keikutsertaan. Setelah itu datang jeda internasional bersama timnas Prancis, sebelum Tchouameni memulai fase baru bersama Real Madrid, di mana ia lebih dari sekadar gelandang.

Ia akan menjadi mata rantai penghubung antarlini, perekat taktis yang menjaga kekompakan tim, dan elemen yang dicari Mourinho untuk kembali menegakkan keteraturan dan kontrol. Tchouameni telah kembali, tetapi kembalinya tidaklah biasa.