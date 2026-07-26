Nama Pedro Neto kembali menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas, setelah sejumlah laporan baru mengungkap adanya pergerakan awal yang bisa mengarah pada kepindahan winger Chelsea itu ke Manchester City. Meski negosiasi masih berada pada tahap awal, kekaguman besar yang dimiliki Enzo Maresca terhadap pemain ini bisa membuka jalan bagi kesepakatan yang nilainya mungkin mencapai 80 juta euro.

Selama beberapa hari terakhir, saya melakukan sejumlah kontak untuk memverifikasi kabar yang mengaitkan Manchester City dengan upaya baru untuk merekrut salah satu bintang Chelsea, menyusul informasi yang sebelumnya saya sampaikan mengenai ketertarikan klub tersebut untuk mendatangkan Enzo Fernandez dan Malo Gusto.

Situs "CaughtOffside" menyebutkan: "Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, menunjukkan ketertarikan nyata untuk merekrut Pedro Neto, pemain yang sebelumnya pernah bekerja dengannya dan yang kemampuannya sangat ia pahami."

Ketertarikan terhadap Pedro Neto tidak hanya datang dari Manchester City, karena Liverpool juga memantau situasi pemain ini, meski minat mereka sejauh ini masih kurang serius dibandingkan pergerakan City.

Pada saat yang sama, sejumlah figur berpengaruh di internal Chelsea melontarkan gagasan untuk menjual winger asal Portugal itu jika ada tawaran yang sesuai, dengan nilai kesepakatan sekitar 80 juta euro.

Chelsea terus mengeluarkan dana besar selama periode transfer saat ini, yang paling menonjol adalah perekrutan Morgan Rogers senilai 117 juta pound sterling, sesuatu yang mungkin memaksa klub untuk menjual sejumlah pemain demi menjaga keseimbangan finansial.

Meski Pedro Neto bukan termasuk nama yang ingin dilepas Chelsea dalam kondisi normal, manajemen klub tampaknya terbuka untuk mempertimbangkan tawaran yang sesuai dengan penilaian finansial mereka terhadap pemain tersebut.

"Bukan pemain yang tak tersentuh"

Situs "CaughtOffside" menyebutkan: "Pedro Neto tidak masuk dalam kategori pemain yang mustahil dilepas di internal Chelsea, dan memang telah ada diskusi internal selama periode terakhir mengenai masa depannya."

Laporan tersebut menambahkan: "Pedro Neto bukan pemain yang tak tersentuh bagi Chelsea. Sudah ada beberapa diskusi internal, dan ada persetujuan awal atas kemungkinan menjualnya jika Manchester City atau klub lain mengajukan tawaran yang sesuai."

Laporan itu juga menyebutkan: "Nilai kesepakatan akan berada di kisaran 80 juta euro. Enzo Maresca masih sangat mengagumi pemain ini sejak periode mereka bekerja bersama di Chelsea, dan ia akan berusaha mendatangkannya ke Manchester City jika kesempatan itu datang."

Hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum memasuki tahap negosiasi resmi, namun berbagai indikasi menegaskan adanya pergerakan awal yang mungkin mendahului pengajuan permintaan resmi dalam waktu dekat.

Pada saat yang sama, Manchester City diperkirakan akan menjajaki sikap Chelsea terkait Enzo Fernandez dan Malo Gusto juga, dalam kerangka rencana memperkuat tim.

Sejauh ini belum jelas mana di antara ketiga pemain tersebut yang menjadi prioritas bagi manajemen City, terlebih merekrut ketiganya sekaligus tampak tidak realistis, yang berarti klub harus menentukan prioritasnya dalam waktu dekat.

Masa depan Savinho dan Marmoush memperkuat kebutuhan akan winger baru

Kebutuhan Manchester City untuk merekrut winger baru kian meningkat, seiring meningkatnya prediksi kepergian Savinho pada bursa transfer musim panas kali ini.

Ketidakpastian juga menyelimuti masa depan pemain internasional Mesir Omar Marmoush, yang menderita minimnya kesempatan bermain, sesuatu yang membuka peluang kepergiannya jika kondisinya saat ini terus berlanjut.

Meski Chelsea biasanya tidak suka menjual pemainnya ke pesaing langsung di Liga Inggris, klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir telah membuktikan kesiapannya untuk merampungkan kesepakatan semacam itu ketika syaratnya sesuai.

Musim panas ini menyaksikan kepindahan Andrey Santos ke Manchester United, dan sebelumnya Chelsea juga telah menjual Noni Madueke dan Kai Havertz ke Arsenal, sesuatu yang mencerminkan fleksibilitas manajemen dalam menyikapi tawaran yang datang dari pesaing domestik.