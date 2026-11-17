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Komentator asal Aljazair, Hafid Derradji, mengomentari kekalahan telak tim nasional negaranya dari Togo di kualifikasi Piala Afrika.

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Timnas Aljazair menelan kekalahan telak 3-0 dari tuan rumah Togo dalam laga yang memperlihatkan dominasi jelas tim tuan rumah. Togo berhasil memanfaatkan peluang dan mengubah keunggulan mereka menjadi tiga gol, sementara Aljazair tak mampu menjebol gawang lawan sepanjang pertandingan.

Dengan hasil ini, Aljazair tetap memuncaki Grup 9 dengan koleksi 7 poin, unggul satu poin atas Togo di posisi kedua yang mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Zambia berada di posisi ketiga dengan 5 poin dan Burundi di posisi keempat dengan 3 poin. Setiap tim masih menyisakan dua pertandingan di babak kualifikasi, dengan tim peringkat pertama dan kedua lolos ke putaran final. Artinya, Aljazair dan Togo belum memastikan tiket mereka, dan persaingan memperebutkan dua tiket lolos masih terbuka bagi keempat tim.

Di sisi lain, Hafid Derradji, komentator saluran beIN Sports, mengunggah foto staf kepelatihan timnas Aljazair serta gambar yang menunjukkan skor akhir pertandingan, lalu menulis: "Dagelan!!!!!!!!".

Jalannya Pertandingan

Togo memulai laga dengan tekanan sejak awal dan mengancam gawang Aljazair pada menit keenam, ketika Kennedy Boateng menyambut umpan silang Fad Sena, tetapi sundulannya melambung di atas mistar.

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Tuan rumah terus melancarkan serangan, sementara Aljazair harus meladeni agresivitas lawan yang sudah mendapat sepak pojok pada menit pertama. Fad Sena kemudian mencoba mencetak gol lewat tembakan jarak jauh pada menit kesembilan, tetapi bola melenceng jauh dari gawang.

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Pada menit ke-18, Togo berhasil mengubah awal yang impresif menjadi gol pembuka. Thibault Klidje menggetarkan jala lewat tembakan dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan Djene Dakonam, sehingga membawa negaranya unggul dan menempatkan Aljazair di bawah tekanan sejak dini. Aljazair berusaha membalas, dan Yassine Titraoui nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola tipis melebar di sisi tiang.

Togo hampir memperbesar keunggulan pada menit ke-25, ketika Klidje menyambut umpan silang Fad Sena dan melepaskan sundulan dari jarak dekat, tetapi bola melebar di sisi gawang.

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Setelah itu, pertandingan sempat terhenti sejenak untuk jeda minum, sebelum kedua tim melanjutkan permainan. Tuan rumah terus melancarkan serangan dan akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-32.

Gol kedua kembali dicetak Klidje, yang memanfaatkan umpan silang Fad Sena dan melepaskan tembakan kaki kanan dari dalam kotak enam yard, sekaligus mencatatkan gol keduanya dalam laga tersebut.

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Aljazair tak mampu memperkecil ketertinggalan meski terus berupaya. Ahmed Touba menyia-nyiakan peluang pada menit ke-37 setelah menyambut umpan silang Abderrahmane Rabah dari situasi sepak pojok, tetapi sundulannya melambung di atas mistar dan jauh dari tiang kiri.

Pada menit ke-38, Togo melancarkan pukulan ketiga bagi lawannya. Kennedy Boateng mencetak gol ketiga lewat sundulan dari jarak dekat, memanfaatkan umpan silang Pierre Nadjombe dari situasi bola mati, sehingga skor menjadi 3-0.

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Kevin Denkey mencoba menambah gol pada menit 45+3, tetapi kiper Aljazair Melvin Mastil menepis tembakannya. Sementara itu, Saadi Redouani menerima kartu kuning pada menit 45+2, sebelum wasit meniup peluit akhir babak pertama dengan Togo unggul tiga gol tanpa balas.

Di awal babak kedua, Aljazair langsung melakukan tiga pergantian sekaligus dengan memasukkan trio Amine Gouiri, Adil Boulbina, dan Souhaib Nair untuk menggantikan Moncef Bakrar, Abderrahmane Rabah, dan Saadi Redouani, dalam upaya mengubah wajah tim dan kembali ke dalam permainan. Namun, pergantian tersebut tidak membuahkan gol meski ada beberapa percobaan, yang paling menonjol adalah tembakan Thibault Klidje yang diblok lini pertahanan pada menit ke-49. Sementara itu, Amine Gouiri mengalami cedera yang membuat permainan terhenti pada menit ke-51.

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Pada menit ke-60, Aljazair melakukan pergantian keempat dengan memasukkan Mohamed Amine Amoura untuk menggantikan Fares Kedjimis, lalu pelatih Togo memasukkan Kodjo Laba menggantikan Kevin Denkey pada menit ke-75.

Di sela-sela pergantian tersebut, tuan rumah terus mengancam gawang Aljazair. Djene Dakonam nyaris mencetak gol keempat pada menit ke-67, tetapi tembakannya dari luar kotak penalti masih bisa diamankan kiper Mastil. Kodjo Laba juga menyia-nyiakan peluang lain pada menit ke-80 setelah sang kiper menggagalkan upayanya dari dalam kotak enam yard.

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Menit-menit akhir diwarnai serangkaian upaya Aljazair untuk mencetak gol hiburan. Malcolm Barcola menepis tembakan Mohamed Amine Amoura dari luar kotak penalti pada menit ke-87, lalu kembali menyelamatkan gawangnya dari percobaan Hamad Abdelli pada menit ke-88, setelah sang pemain melepaskan tembakan dari sisi kiri kotak enam yard.

Tembakan Amoura juga membentur pemain bertahan pada menit ke-89, sebelum Adil Boulbina membuang peluang lain dari situasi sepak pojok. Laga pun berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Togo, yang menjaga gawangnya tetap bersih hingga peluit panjang dibunyikan pada menit 90+6.