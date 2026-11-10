Klub Zamalek mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Selasa ini terkait berkas perusahaan sepak bola, serta mengungkap kebenaran tentang penawaran-penawaran yang diajukan kepada klub mengenai perusahaan tersebut, dan sikap dewan direksi terhadap rencana pengembangannya pada periode mendatang, di tengah polemik yang muncul seputar berkas ini.

Isu perusahaan sepak bola memicu kondisi perdebatan di kalangan banyak pendukung klub dalam beberapa waktu terakhir, terutama di tengah berbagai pertanyaan terkait masa depan perusahaan, serta kebenaran adanya niat untuk menjualnya atau melepaskan sebagian darinya. Hal itu mendorong manajemen klub untuk menjelaskan sikapnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendukung melalui pernyataan resmi.

Teks pernyataan Zamalek:

Kepada pendukung besar Zamalek, anggota rapat umum klub, dan setiap orang yang membawa entitas ini di dalam hatinya.

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Dewan direksi mendengarkan dengan penuh perhatian pandangan dan pertanyaan para pendukung klub mengenai perusahaan sepak bola. Kami menghargai kecintaan tulus mereka terhadap Zamalek, dan kami menegaskan bahwa adalah hak mereka untuk mengetahui fakta-fakta dan memperoleh jawaban yang jelas.

Pertama-tama, tidak ada penjualan sama sekali terhadap klub Zamalek maupun penjualan terhadap perusahaan sepak bola. Tujuannya hanyalah meningkatkan modal perusahaan untuk mengembangkannya dan memperkuat kemampuannya dalam bersaing.

Demi komitmen manajemen klub terhadap transparansi dengan semua pihak yang berafiliasi dengan klub, kami menjelaskan sejumlah poin yang memiliki kepentingan sangat tinggi.

Pertama: Kebenaran mengenai penawaran

Klub menerima sejumlah penawaran, sebagian telah dibahas, dan sisanya sedang dikaji, dengan keterbukaan terhadap setiap penawaran yang baik, serta penegasan bahwa belum ada kontrak atau kesepakatan apa pun yang ditandatangani, dan hal itu tidak akan dilakukan kecuali sesuai dengan prinsip-prinsip tetap klub dan menjaga hak-haknya.

Kedua: Kepentingan Zamalek adalah satu-satunya tolok ukur

Kami sepakat dengan para pendukung kami bahwa memisahkan aktivitas olahraga dari aktivitas sosial, serta mengembangkan perusahaan sepak bola, merupakan keharusan untuk stabilitas klub dan memaksimalkan sumber dayanya di tengah beban yang telah menumpuk padanya. Namun keharusan tidak berarti tergesa-gesa, dan kami menegaskan bahwa tidak akan diambil keputusan apa pun sebelum penyelesaian studi dan jaminan yang diperlukan, dan kepentingan Zamalek akan tetap menjadi satu-satunya tolok ukur.

Ketiga: Komitmen dan jaminan kami

Kami berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan standar transparansi dan integritas tertinggi, melalui hal-hal berikut:

Laporan keuangan independen: Penyusunan laporan keuangan yang sahih oleh kantor konsultasi keuangan yang bersertifikat dari pihak-pihak berwenang, penanganan catatan audit, serta pendataan dan pencatatan seluruh aset.

Studi kelayakan: Penyusunan studi kelayakan ekonomi yang menyeluruh untuk investasi jangka panjang.

Pemisahan aktivitas: Penentuan hak, aset, dan kewajiban yang akan dialihkan ke perusahaan sepak bola secara jelas.

Komitmen pada hukum dan peradilan Mesir: Tunduknya seluruh kontrak pada hukum Mesir, serta kewenangan peradilan Mesir atas segala sengketa, tanpa syarat yang bertentangan dengan ketertiban umum. Klub menegaskan bahwa ia tidak akan menyetujui pencantuman klausul yang menyatakan perujukan ke arbitrase internasional ketika terjadi sengketa apa pun.

Investor yang membangun, bukan berdagang: Kami menargetkan investasi jangka panjang yang berkontribusi dalam membangun tim yang kuat dan mengembangkan sistem sepak bola, dan bukan sekadar menjual dan membeli pemain.

Manajemen yang terkait dengan hasil: Hak administratif apa pun bagi investor terkait dengan indikator kinerja yang ditentukan dan tertulis dalam kontrak, serta gugur apabila tidak tercapai.

Keberagaman investor: Pembagian porsi investasi kepada lebih dari satu pihak sesuai dengan kepentingan klub, dengan syarat porsi investor mana pun tidak melebihi porsi klub.

Penawaran umum kepada publik: Kami menyambut penawaran saham perusahaan kepada publik melalui penawaran umum, dan hal itu merupakan salah satu prioritas kami sesuai dengan apa yang diizinkan oleh hukum.

Keempat: Persetujuan dan pengawasan

Prosedur peningkatan modal perusahaan sepak bola tidak akan diselesaikan kecuali setelah memperoleh persetujuan rapat umum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta pihak-pihak berwenang, masing-masing dalam batas kewenangannya. Kami menegaskan bahwa seluruh langkah dan prosedur akan dilakukan dengan persetujuan dan pengawasan langsung dari lembaga-lembaga pengawas yang berwenang, dan dengan cara yang menjamin keabsahannya serta melindungi hak-hak klub.

Kelima: Syarat-syarat yang dicadangkan dan hak veto bagi Zamalek

Ada keputusan-keputusan mendasar yang tetap menjadi hak klub Zamalek, dan tidak boleh bagi para mitra klub untuk mengambil satu pun di antaranya, berapa pun mayoritas atau persentase suaranya, yang mencakup:

1- Tidak mengubah atau menjual nama Zamalek, lambangnya, warnanya, seragamnya, atau merek dagangnya.

2- Tidak menggabungkan klub Zamalek dengan klub lain mana pun, dan tidak memindahkan kantor pusat klub.

3- Tidak menjual atau menggadaikan aset klub, termasuk lahan dan fasilitas.

4- Tidak mengurangi porsi klub atau mengubah anggaran dasar atau modal dengan cara yang menyentuh hak-haknya.

5- Tidak memasukkan pemegang saham baru atau mengalihkan saham tanpa persetujuan klub, dengan tetap mempertahankan hak prioritasnya.

6- Tidak menjual, membubarkan, melikuidasi, atau menggabungkan perusahaan, atau memberikan pinjaman dan jaminan besar tanpa persetujuan klub.

7- Tidak melakukan transaksi antara perusahaan dengan para investor atau perusahaan-perusahaan afiliasi mereka tanpa persetujuan klub.

8- Tidak mengambil tindakan apa pun yang menyentuh identitas klub, pendukungnya, atau sejarahnya, atau yang bertentangan dengan undang-undang olahraga dan regulasi federasi sepak bola.

Kami menegaskan secara tegas bahwa syarat-syarat ini terlindungi dari perubahan atau pengakalan melalui mekanisme pemungutan suara apa pun, dan tidak boleh diganggu gugat.

Klub tetap mempertahankan hak pengawasan penuh atas pembukuan perusahaan kapan pun, serta hak untuk mengakhiri kontrak dan memulihkan seluruh hak-haknya apabila investor melanggar kewajibannya.

Keenam: Transparansi dan dialog

Klub Zamalek menyambut penawaran dan usulan yang serius, serta berkomitmen pada transparansi dan pengungkapan informasi serta perkembangan terkait berkas ini, memberi tahu anggota rapat umum dan para pendukung klub mengenai rincian yang diperlukan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan penuh kejelasan.

Kami menegaskan bahwa Zamalek lebih besar daripada semua krisis, dan identitas, sejarah, pendukung, serta kepentingan tertingginya akan tetap berada di atas segala pertimbangan.

Kami percaya pada kesadaran para pendukung dan anggota rapat umum kami, dan kami mengajak semua pihak untuk menggali informasi dari sumber-sumber resmi klub.