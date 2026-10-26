Pelatih Al-Ittihad Saudi asal Jerman, Jens Weißing, mengerahkan segala kekuatannya dengan menurunkan 8 pemain asing dalam susunan pemain inti yang akan diturunkan pada laga melawan tuan rumah Neftchi Fergana dari Uzbekistan, dalam pertandingan pekan ketiga Liga Champions Asia Elite, Senin malam ini.

Weißing memilih kiper asal Serbia Predrag Rajković untuk menjaga gawang, dengan di depannya ada Danilo Pereira asal Portugal dan Saad Al-Mousa, di posisi bek sayap kiri dan kanan ada Muhannad Al-Shanqiti dan Faris Abedi, di lini tengah ada Richard Ríos asal Kolombia dan Dion Lopy asal Senegal serta Houssem Aouar asal Aljazair, dan di lini depan ada dua pemain Belanda Wijnaldum dan Steven Bergwijn serta George Ilenikhena asal Nigeria.

Weißing menyingkirkan Ahmed Al-Ghamdi dan Mukhtar Ali, yang tampil sebagai pemain inti pada laga terakhir tim melawan Al-Diriyah, dalam pekan ke-11 Liga Roshn Saudi, yang dimenangi dengan skor 2-0.

Al-Ittihad berupaya meraih kemenangan pertamanya di turnamen benua ini pada grup Barat setelah bermain imbang 1-1 melawan Al-Shamal dari Qatar, sebelum kalah di kandangnya sendiri dan di hadapan para pendukungnya dari Shabab Al-Ahli Uni Emirat Arab 1-2.

Pertandingan berikutnya NEF AFC Champions League Elite 09.45 ITT

Sementara itu, Neftchi berada di peringkat ketujuh dengan tiga poin, yang dikumpulkan dari kemenangan atas Al-Quwa Al-Jawiya Irak, sebelum kalah dari Al-Nassr Saudi 1-3.

Pertandingan ini memiliki arti penting ganda bagi Al-Ittihad, yang membutuhkan perbaikan jalur di kancah benua dan menghindari kegagalan baru yang bisa mempersulit perhitungannya dalam perlombaan menuju babak berikutnya, sementara kemenangan memberi Neftchi peluang untuk memperkuat perolehan poinnya dan naik di klasemen.