8 Kriteria untuk Memecahkan Kebuntuan... Bagaimana Penentuan Lolosnya Tim Jika Tim-Tim Piala Dunia Memiliki Jumlah Poin yang Sama?

Menjelang dimulainya putaran ketiga dan penentu fase grup Piala Dunia 2026, perhatian kini tertuju pada perhitungan rumit yang mungkin akan menentukan nasib banyak tim yang berupaya lolos ke babak gugur.

Mengingat ketatnya persaingan dan kemungkinan sejumlah tim memiliki jumlah poin yang sama pada akhir babak penyisihan grup, peraturan turnamen secara rinci menetapkan kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat tim-tim yang memiliki poin sama di dalam setiap grup.

Dengan diberlakukannya sistem baru turnamen yang melibatkan 48 tim, peluang lolos kini menjadi lebih rumit dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Persaingan tidak lagi terbatas pada dua tim teratas di setiap grup, melainkan juga mencakup perbandingan antara tim-tim yang menempati posisi ketiga di akhir babak grup, di mana delapan tim terbaik di antara mereka akan lolos.

Oleh karena itu, poin saja mungkin tidak cukup untuk menentukan tim yang lolos, mengingat diterapkannya serangkaian kriteria yang mencakup hasil pertemuan langsung, selisih gol, jumlah gol yang dicetak, catatan disiplin, dan bahkan peringkat dunia tim dalam beberapa kasus langka.

Selama beberapa hari terakhir, pertandingan putaran pertama dan kedua babak penyisihan grup telah digelar dalam turnamen yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko hingga 19 Juli mendatang.

Pertandingan putaran terakhir dijadwalkan berlangsung mulai hari ini, Rabu, hingga Minggu mendatang.

Lihat klasemen lengkap grup setelah berakhirnya putaran kedua

Tujuh tim telah memastikan lolos ke babak 32 besar, yaitu: Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, dan Kolombia, sementara lima tim tersingkir dari kompetisi terlepas dari hasil putaran terakhir, yaitu: Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, dan Panama.

Dalam uraian berikut, kami akan membahas secara rinci Pasal 13 dari peraturan “FIFA” mengenai mekanisme penentuan peringkat tim-tim yang memiliki poin sama, serta cara menentukan tim yang lolos ke babak gugur sebelum dimulainya putaran penentu dari kompetisi babak grup.

Apa yang terjadi jika dua tim atau lebih memiliki jumlah poin yang sama?

Jika dua tim atau lebih memiliki jumlah poin yang sama dalam grup yang sama setelah fase grup berakhir, kriteria berikut akan diterapkan sesuai urutan yang disebutkan untuk menentukan peringkat akhir:

Langkah pertama

1- Jumlah poin terbanyak yang diraih dalam pertandingan antara tim-tim yang bersangkutan (pertandingan head-to-head).

2- Selisih gol terbaik dari pertandingan antara tim-tim yang bersangkutan.

3- Jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam pertandingan antara tim-tim yang bersangkutan.

Langkah kedua

Jika masih belum ada keputusan melalui prosedur ini, kriteria berikut akan diterapkan pada kedua tim atau tim-tim yang masih memiliki jumlah poin yang sama:

4- Selisih gol terbaik dalam semua pertandingan grup.

5- Jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam semua pertandingan grup.

6- Poin perilaku disiplin tim (pemain dan staf teknis) tertinggi, berdasarkan jumlah kartu kuning dan merah yang diterima, sebagai berikut:

Kartu kuning: pengurangan satu poin (-1)

Kartu merah tidak langsung (akibat menerima dua kartu kuning): dikurangi 3 poin (-3)

Kartu merah langsung: dikurangi 4 poin (-4)

Kartu kuning yang diikuti oleh kartu merah langsung: pengurangan 5 poin (-5)

Hanya satu pengurangan dari pengurangan yang disebutkan di atas yang berlaku untuk pemain atau ofisial dalam satu pertandingan, dan tim dengan jumlah poin perilaku disiplin tertinggi akan ditempatkan di peringkat teratas.

Langkah Ketiga

Jika masih belum ada keputusan setelah menerapkan langkah pertama dan kedua, kriteria berikut akan diterapkan:

7- Tim yang memiliki poin sama akan diurutkan berdasarkan edisi terbaru dari peringkat dunia FIFA yang telah diterbitkan.

8- Jika masih imbang, tim-tim tersebut akan diurutkan berdasarkan edisi peringkat dunia yang langsung mendahului edisi tersebut, dengan terus merujuk ke edisi-edisi sebelumnya secara berurutan hingga urutan dapat ditentukan.