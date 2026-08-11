8 Kamar dan 6 Kamar Mandi serta Bioskop: Mohamed Salah Bakal Hidup Bak Raja di Istana di Turki

Media Turki mengungkap rumah mewah yang bersiap menjadi tempat tinggal bintang Mesir Mohamed Salah di kota Trabzon, setelah kepindahannya ke Trabzonspor. Sang pemain memilih vila mewah di kawasan Yalıncak untuk menjadi tempat tinggalnya bersama keluarga.

Situs Turki Haberler menyebutkan bahwa Salah tertarik pada vila yang memiliki luas lahan total sekitar 975 meter persegi, seraya menuturkan bahwa vila tersebut dilengkapi banyak fasilitas mewah, di antaranya kolam renang dalam ruangan, sauna, pusat kebugaran, dan ruang bioskop, di samping sistem rumah pintar yang canggih.

Rumah yang akan ditinggali Salah bersama keluarganya kini telah diketahui, setelah sebelumnya sang pemain Mesir itu tinggal di suite kerajaan di salah satu hotel pada hari-hari awal kedatangannya di Trabzon, sebelum menetap di tempat tinggal tetapnya.

8 kamar dan 6 kamar mandi

Berdasarkan detail yang dipublikasikan situs Turki tersebut, vila itu memiliki sejumlah besar kamar dan fasilitas, sementara desainnya tersebar di beberapa lantai.

Lantai dasar memiliki luas pakai 120 meter persegi, mencakup dapur, ruang keluarga, kamar tamu, dan kamar mandi, ditambah teras seluas 45 meter persegi.

Adapun lantai pertama, luasnya juga 120 meter persegi, dan terdiri dari 3 kamar tidur serta 3 kamar mandi, di samping suite utama yang berisi kamar mandi dan ruang ganti pakaian, ditambah ruang cuci.

Kolam renang dan pusat kebugaran

Lantai taman, yang luasnya 230 meter persegi, memiliki sejumlah fasilitas mewah, terutama kolam renang dalam ruangan, sauna, pusat kebugaran, dan taman musim dingin.

Lantai ini juga berisi ruang kerja, ruang tamu dan dapur, gudang, tempat penyimpanan, serta ruang teknis.

Fasilitas hiburan tidak berhenti sampai di situ, karena lantai atap, yang luasnya 35 meter persegi, memiliki ruang bioskop dan area khusus untuk penyimpanan.

Rumah yang dilengkapi teknologi terkini

Luas taman depan vila mencapai 270 meter persegi, sementara luas taman bawah mencapai 485 meter persegi.

Vila ini juga memiliki kolam renang pribadi, area untuk menyalakan api, dapur khusus taman, area mandi, taman hobi, ditambah area khusus permainan anak-anak.

Rumah ini juga dilengkapi sistem pintar untuk mengendalikan berbagai bagiannya, sistem pengeras suara, kamera pengawas dan keamanan, sistem kontrol terpusat, di samping sistem pemanas gas alam, boiler, dan pemanas lantai.

Keluarga Mohamed Salah diperkirakan akan bergabung dengannya di Trabzon dalam waktu dekat, untuk menetap di rumah yang dipilih sang bintang Mesir itu sebagai tempat tinggalnya selama petualangan barunya bersama Trabzonspor.

Dengan spesifikasi seperti ini, tampaknya Salah tidak hanya akan menjalani kehidupan para bintang di dalam lapangan, tetapi juga akan hidup di luar lapangan hijau di sebuah rumah yang layak dengan statusnya, serta memberinya privasi dan kemewahan dalam kadar yang besar selama tinggal di Turki.