"8 hari lagi sampai meledak!".. Barcelona berlomba dengan waktu untuk menjinakkan 'bom' yang terdiri dari 9 pemain

Barcelona akan menghadapi momen krusial dalam perencanaan olahraga dan keuangannya pada hari Minggu, 30 Juni mendatang, yang merupakan hari terakhir untuk memasukkan transaksi yang telah diselesaikan ke dalam laporan keuangan musim ini, serta kesempatan terakhir untuk menyelesaikan beberapa transfer dengan biaya lebih rendah sebelum kenaikan denda, ditambah dengan berakhirnya kontrak 4 pemain, yang memaksa klub Catalan tersebut untuk mempercepat upayanya dalam menentukan nasib 9 pemain sebelum tanggal tersebut.

Surat kabar Spanyol “Marca” melaporkan bahwa salah satu fokus utama adalah hengkangnya para pemain, di mana setiap pendapatan tambahan dianggap penting untuk memperbaiki kondisi keuangan klub dan memperoleh fleksibilitas yang lebih besar selama bursa transfer musim panas. Beberapa nama disebut-sebut sebagai kandidat yang kemungkinan akan hengkang, seperti: Ansu Fati, Ronnie, Marc Casado, Marc-André ter Stegen, dan Iñaki Peña.

Dalam kasus Ansu Fati, klub Prancis Monaco beberapa hari lalu menyatakan niatnya untuk mengaktifkan opsi pembelian senilai 11 juta euro, namun beberapa detail kesepakatan masih perlu disempurnakan. Kedua klub saat ini sedang bernegosiasi mengenai persentase yang akan diterima Barcelona dari penjualan di masa depan, serta kemungkinan penyertakan klausul pembelian kembali.

Sedangkan Mark Casado, situasinya masih belum pasti, di mana gelandang tersebut sedang mempertimbangkan berbagai opsi sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya, sementara Roni Berdgji sedang mencari klub untuk pindah, awalnya dengan status pinjaman, guna melanjutkan perkembangannya, namun tujuannya belum ditentukan.

Kasus Ter Stegen dianggap sebagai salah satu yang paling sensitif, karena kiper asal Jerman ini masih menjadi salah satu nama yang paling penuh teka-teki. Situasinya semakin rumit dengan kepergian Inaki Pena yang akan segera terjadi, di mana kiper asal Alicante ini saat ini sedang menyelesaikan prosedur kepindahannya ke Panathinaikos di Yunani, yang menandai berakhirnya kariernya bersama Barcelona, dan diperkirakan kesepakatan tersebut akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Sementara itu, terkait transfer masuk, Barcelona menempatkan Jorge Salinas di urutan teratas daftar incaran mereka. Klub ini menganggap langkah ini sebagai langkah strategis dan berupaya menyelesaikan kesepakatan sebelum 30 Juni karena alasan murni finansial: sebelum tanggal tersebut, kesepakatan dapat diselesaikan dengan biaya antara 4 hingga 8 juta euro, sedangkan mulai 1 Juli, denda pembatalan kontrak akan naik secara otomatis menjadi 16 juta euro.

Kontrak 4 pemain dengan klub akan berakhir pada Minggu mendatang; Robert Lewandowski telah resmi meninggalkan Barcelona, sementara manajemen olahraga memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian Marcus Rashford dari Manchester United.

Situasinya berbeda bagi Andreas Christensen dan João Cancelo; bek asal Denmark tersebut telah menerima tawaran perpanjangan kontrak, namun kesepakatan akhir belum tercapai, sedangkan situasi bek sayap asal Portugal itu lebih rumit, dan masa depannya masih belum jelas karena persyaratan finansial dari kesepakatan tersebut.

Perlu dicatat bahwa Barcelona sedang menghadapi masa-masa krusial, di mana direktur olahraga Deco dan para pejabat keuangan sedang berlomba dengan waktu untuk menutup tahun fiskal dan telah mencapai sebagian besar target mereka, di tengah tekanan keuangan yang terus-menerus akibat aturan Financial Fair Play di La Liga.