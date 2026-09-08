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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

8 Absen Penting: Mourinho Umumkan Skuad Real Madrid untuk Laga Kontra Inter

J. Mourinho
B. Silva
Rodrygo
Eder Militao
E. Camavinga
Real Madrid
Inter
Champions League
Portugal
Brasil
Prancis
Spanyol
Italia

Apakah pelatih asal Portugal itu akan menemukan solusinya?

José Mourinho, direktur teknik Real Madrid, mengumumkan skuad timnya untuk menghadapi Inter Milan, hari Selasa ini, di Stadion Santiago Bernabeu pada laga pertama babak pertama Liga Champions Eropa.

Pilihan Mourinho ditandai dengan absennya sejumlah pemain, yaitu: Andriy Lunin - Eder Militao - Raul Asencio - Ferland Mendy - Rodrygo Goes - Arda Guler - Eduardo Camavinga - Bernardo Silva.

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Daftar lengkap skuad Real Madrid adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Courtois - Mestre - Javi Navarro.

Bek: Huijsen - Trent Alexander-Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries - Mario Rivas.

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT

Lini tengah: Bellingham - Valverde - Tchouameni - Thiago Pitarch - Sistro.

Lini serang: Vinicius Junior - Endrick - Kylian Mbappe - Carlos Espi - Brahim Diaz - Yan Diomande.

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