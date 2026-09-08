8 Absen Penting: Mourinho Umumkan Skuad Real Madrid untuk Laga Kontra Inter

José Mourinho, direktur teknik Real Madrid, mengumumkan skuad timnya untuk menghadapi Inter Milan, hari Selasa ini, di Stadion Santiago Bernabeu pada laga pertama babak pertama Liga Champions Eropa.

Pilihan Mourinho ditandai dengan absennya sejumlah pemain, yaitu: Andriy Lunin - Eder Militao - Raul Asencio - Ferland Mendy - Rodrygo Goes - Arda Guler - Eduardo Camavinga - Bernardo Silva.



Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Daftar lengkap skuad Real Madrid adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Courtois - Mestre - Javi Navarro.

Bek: Huijsen - Trent Alexander-Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries - Mario Rivas.

Lini tengah: Bellingham - Valverde - Tchouameni - Thiago Pitarch - Sistro.

Lini serang: Vinicius Junior - Endrick - Kylian Mbappe - Carlos Espi - Brahim Diaz - Yan Diomande.



