76 tahun penantian... Akankah Maroko dan Argentina mematahkan pola yang biasa terjadi di Piala Dunia?

Babak perempat final Piala Dunia 2026 ditandai dengan dominasi Eropa yang jelas, setelah enam tim dari Benua Lama memastikan tempat mereka di antara delapan besar, bersama Argentina dan Maroko. Namun, peluang untuk final bersejarah yang mungkin tidak melibatkan satupun tim Eropa untuk pertama kalinya dalam 76 tahun masih terbuka lebar.

Daftar tim yang lolos ke perempat final mencakup enam tim Eropa, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, Swiss, Belgia, dan Norwegia, sedangkan hanya ada dua tim dari luar Eropa, yaitu Argentina dan Maroko.

Ini merupakan kehadiran tim-tim Eropa terbesar dalam edisi Piala Dunia yang diselenggarakan di luar benua Eropa sejak Piala Dunia AS 1994, yang saat itu mencatat 7 tim Eropa mencapai babak yang sama.

Ironisnya, timnas Brasil saat itu berhasil merebut gelar juara setelah mengungguli tim-tim Eropa yang dihadapi.

Selama turnamen tersebut, “Seleção” berhasil mengalahkan Belanda di perempat final, lalu Swedia di semifinal, sebelum mengalahkan Italia melalui adu penalti di final.

Pada edisi-edisi terakhir, kehadiran tim-tim Eropa di babak perempat final menurun; hanya 4 tim yang lolos di Piala Dunia Brasil 2014, 3 tim di Afrika Selatan 2010, dan 4 tim di Korea Selatan dan Jepang 2002.

Maroko dan Argentina di Jalur yang Berbeda

Meskipun tim-tim Eropa lebih banyak, undian menempatkan Argentina dan Maroko di jalur yang terpisah, yang memberi mereka peluang untuk mencapai final jika mereka terus melaju dengan sukses.

Timnas Argentina akan berhadapan dengan Swiss di babak perempat final, dan di semifinal akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Inggris dan Norwegia.

Di sisi lain, timnas Maroko akan berhadapan dengan timnas Prancis dalam pertandingan yang dinanti-nantikan, sementara pemenang dari laga tersebut akan menghadapi pemenang dari pertandingan Spanyol melawan Belgia di semifinal.

76 tahun tanpa final tanpa tim Eropa

Piala Dunia belum pernah menyaksikan pertandingan final tanpa tim Eropa sejak edisi 1950, yaitu 76 tahun yang lalu.

Turnamen tersebut diselenggarakan dengan sistem yang berbeda, di mana pemuncak dari empat grup lolos ke babak final yang menentukan juara, sebelum Uruguay dinobatkan sebagai juara setelah kemenangan bersejarahnya atas Brasil di Stadion "Maracana".

Sedangkan dalam sistem gugur yang berlaku saat ini, final Piala Dunia yang mempertemukan dua tim di luar Eropa hanya pernah terjadi satu kali, yaitu pada edisi pertama tahun 1930, ketika Argentina dan Uruguay saling berhadapan di pertandingan final.