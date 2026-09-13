Sebuah laporan media Spanyol pada hari Minggu ini menyebutkan bahwa pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bek Real Madrid, tampil buruk pada penampilan perdananya sebagai starter dengan seragam Los Blancos.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menulis: "Pemain kelahiran Pantai Gading itu turun sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Real Madrid, dan tidak seorang pun menyadarinya dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano".

Diomande turun sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Real Madrid dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano (4-1). Pemain termahal dalam sejarah Real Madrid ini tidak mendapatkan perhatian yang berarti sepanjang pertandingan, dan tidak menunjukkan indikasi apa pun yang layak disebut untuk membenarkan investasi klub yang mengeluarkan dana besar (140 juta euro) demi merekrutnya.

Diomande bermain selama 75 menit melawan Rayo Vallecano, dan pemain Pantai Gading itu menjadi pemain kedua terbanyak yang melepaskan umpan silang dengan tiga umpan silang, sementara Arda Guler, yang bermain selama 23 menit, mencoba melepaskan lima umpan silang.

Diomande menyentuh bola sebanyak 46 kali sepanjang pertandingan, dan hanya melepaskan satu tembakan ke arah gawang, itu pun melenceng dari gawang, serta menciptakan dua peluang untuk mencetak gol.

Selama 75 menit yang dilaluinya di atas lapangan, ia mencoba menggiring bola sebanyak empat kali, dan berhasil dalam tiga di antaranya. Statistik ini mencerminkan pengaruh Diomande yang terbatas terhadap jalannya permainan.

Mourinho mengakui setelah pertandingan dengan mengatakan: "Diomande akan membaik secara bertahap. Pengalamannya di sepak bola Eropa level tinggi masih sedikit. Ia bermain bersama Leipzig musim ini, dan tidak banyak bermain di luar itu. Ia masih punya banyak hal untuk dipelajari secara taktis".

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora