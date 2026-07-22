Seperti dilaporkan oleh jurnalis ternama Ben Jacobs, tawaran The Blues untuk gelandang tersebut gagal. Dikabarkan bahwa nilai transfer sekitar 75 juta euro yang ditawarkan dianggap terlalu rendah oleh AFC Bournemouth. Menurut Jacobs, tawaran tersebut langsung ditolak.

Pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, tampaknya telah mengidentifikasi Scott sebagai salah satu bagian penting dalam proses pembangunan kembali tim di Stamford Bridge. Namun, Bournemouth tidak berencana menjual pemain berusia 22 tahun tersebut pada musim panas ini; kabarnya, klub tersebut telah menolak tawaran dari tiga raksasa Liga Premier lainnya—Arsenal, Manchester City, dan Manchester United—sebelum Chelsea mengajukan tawaran.

Bournemouth ingin memperpanjang kontrak Scott yang akan berakhir pada 2028; kabarnya, pembicaraan mengenai hal tersebut telah berlangsung secara berkala sejak Maret. Namun, menurut Jacobs, gelandang tengah tersebut saat ini tidak memiliki ambisi untuk tetap terikat dengan klub yang menempati peringkat keenam pada musim Liga Premier lalu hingga melampaui tahun 2028. Bahkan tawaran dari Bournemouth untuk memasukkan klausul pelepasan pada tahun 2027 pun tidak akan meyakinkan Scott.

FC Chelsea: Apakah akan ada gelandang baru meskipun Enzo Fernandez tetap bertahan?

Jika pemain muda asal Inggris itu akhirnya menolak perpanjangan kontrak, Bournemouth tetap ingin mempertahankannya setidaknya selama satu tahun lagi. Pada 2027, penjualan senilai jutaan mungkin akan terjadi.





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Sementara itu, Chelsea tampaknya sedang mencari calon pemain baru yang menarik untuk posisi gelandang tengah. Kemungkinan hengkangnya Enzo Fernandez tentu akan membawa dinamika baru ke dalam tim. The Blues dikabarkan siap melepas pemain timnas Argentina tersebut, asalkan ada klub yang menawar setidaknya 140 juta euro untuk Fernandez. Namun, bahkan jika sang runner-up Piala Dunia yang baru saja dinobatkan itu tetap bertahan, perekrutan gelandang tengah baru tetap sangat mungkin terjadi, demikian kabar yang beredar.

Dalam hal ini, Scott mungkin kembali menjadi bahan pembicaraan. Penampilannya yang konsisten dan bagus bersama Bournemouth telah menarik minat klub-klub besar Inggris. Musim lalu, Scott menjadi pemain inti yang tak tergantikan, tampil dalam 37 dari 38 pertandingan liga. Dalam penampilannya tersebut, ia mencetak tiga gol dan satu assist.