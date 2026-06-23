72 menit sudah cukup!.. Koulibaly menghancurkan impian Senegal, dan rekan-rekannya mengusirnya!

Impian Kalidou Koulibaly untuk membawa Senegal ke final Piala Dunia 2026 berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan, setelah kapten “Singa Teranga” itu menjadi penyebab utama negaranya berada di ambang tersingkir dini dari babak penyisihan grup, menyusul dua kekalahan beruntun melawan Prancis (1-3) dan Norwegia (2-3).

Media sosial pun dipenuhi dengan serangan pedas dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap bek berusia 35 tahun tersebut, yang beberapa minggu lalu masih berbicara dengan percaya diri tentang ambisi negaranya untuk mencapai pertandingan final, sebelum pernyataan beraninya itu berubah menjadi bahan olok-olok setelah kesalahan-kesalahan pertahanannya yang fatal.

Mengapa kita tidak bisa mencapai final?

Koulibaly sempat melontarkan pernyataan yang menggemparkan menjelang dimulainya turnamen, di mana ia mengatakan dalam wawancara dengan saluran RMC Prancis: “Tujuan saya adalah membawa Senegal sejauh mungkin, dan mengapa kita tidak bisa mencapai final?”, sambil menambahkan dengan percaya diri: “Bagi saya, Senegal adalah tim terbaik di dunia.”

Saat itu ia menekankan bahwa “semuanya berkaitan dengan kekuatan mental dan kepercayaan diri,” sambil menegaskan: “Kami tahu bahwa kami mampu menampilkan performa yang luar biasa di Piala Dunia. Harapan kami sangat tinggi. Kami berharap setidaknya bisa melampaui perempat final; itulah tujuan pertama kami.”

Dari Ambisi ke Bencana

Namun, kenyataan yang dihadapi Koulibaly dan rekan-rekannya sangat pahit. Timnas Senegal mengawali perjalanan mereka dengan kekalahan dari Prancis (1-3) meskipun pertarungan di babak pertama berlangsung sangat ketat, sebelum akhirnya tumbang dalam pertandingan yang menegangkan melawan Norwegia (2-3) akibat kesalahan-kesalahan pertahanan yang sangat merugikan, dalam laga yang menjadi panggung gemilang bagi Erling Haaland.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, Senegal kalah dalam dua pertandingan berturut-turut di babak penyisihan grup, sehingga berada di posisi terakhir Grup I tanpa satu poin pun, dan berada di ambang tersingkir lebih awal dari turnamen.

Kemarahan Publik dan Serangan Keras

Media sosial di Senegal dipenuhi serangan pedas terhadap Koulibaly, yang berubah dari pahlawan nasional menjadi kambing hitam akibat kesalahan pertahanannya yang fatal, yang secara langsung berkontribusi pada kedua kekalahan tersebut.

Situs "SeneNews" dari Senegal mengungkapkan bahwa pergantian Kouliabaly pada menit ke-72 bukanlah keputusan teknis dari pelatih Babi Thiaw, melainkan terjadi setelah adanya tekanan dari para pemimpin tim di lapangan, dalam salah satu momen paling kontroversial.

Situs tersebut menambahkan bahwa duet Sadio Mané dan Idrissa Gana Gaye memainkan peran sentral dalam keputusan tersebut, setelah keduanya meminta agar bek Al-Hilal asal Saudi Arabia itu ditarik keluar dalam upaya memperbaiki situasi saat menghadapi Norwegia.

Penonton Senegal pun mengejek pernyataan Koulibaly sebelumnya mengenai lolos ke final, di saat tim tersebut kini terancam tersingkir di babak penyisihan grup, kecuali jika mereka mengalahkan Irak di pertandingan terakhir dan berharap pada hasil lain yang memungkinkan mereka lolos sebagai salah satu dari 8 tim terbaik yang menempati posisi ketiga di grup-grup.

Skenario penyelamatan terakhir

Senegal akan menghadapi Irak dalam pertandingan penentu, di mana mereka harus menang dengan selisih gol yang besar dan berharap pada hasil di grup lain untuk mengamankan tiket lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, dalam skenario rumit yang tampaknya sulit tercapai.

Pertanyaan terbesarnya tetap: Apakah Koulibaly mampu memperbaiki performanya dan menyelamatkan impian negaranya, ataukah pernyataan beraninya itu akan menjadi saksi atas kekecewaan terbesar dalam sejarah “Singa Teranga”?