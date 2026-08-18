Barcelona terus berupaya mendatangkan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, setelah menetapkan tenggat waktu tidak lebih dari dua atau tiga hari untuk menuntaskan transfer tersebut, seiring keteguhan klub Katalan itu terhadap penyerang asal Argentina tersebut sebagai target utama untuk memperkuat lini serang.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona berniat mengerahkan segala upaya untuk menuntaskan transfer Julian Alvarez, setelah mereka mendekati kesepakatan untuk mendatangkan Rodri dan Joao Cancelo, di mana hanya tersisa pengumuman resmi kedua transfer tersebut.

Klub Katalan itu menilai Alvarez adalah pilihan terbaik untuk menggantikan kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

Penyerang asal Argentina itu akan menjadi sentuhan akhir bagi skuad yang diharapkan Barcelona dapat kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Champions Eropa, target yang paling didambakan para pendukung klub setelah 11 tahun tanpa gelar tersebut.

Meski ada penolakan terbuka dari pihak Atletico Madrid, baik dari presidennya Enrique Cerezo maupun CEO-nya Miguel Angel Gil Marin, Barcelona akan kembali berusaha mendatangkan Julian Alvarez, yang telah dicoret oleh Diego Simeone pada hari Selasa dari daftar tim untuk menghadapi Malaga pada hari Rabu di Stadion Riyadh Air Metropolitano.

Kendati demikian, Simeone sependapat dengan pandangan Gil Marin, tetapi ia memberikan kebebasan kepada para pendukung Atletico Madrid untuk mengungkapkan sikap yang mereka anggap tepat terhadap Alvarez.

Barcelona menantikan penentuan masa depan Alvarez dalam beberapa jam dan hari mendatang, pemain yang masih bermimpi mengenakan seragam klub Katalan itu, dan mungkin akan mengambil langkah baru demi mewujudkan mimpi tersebut.

Manajemen Barcelona telah menetapkan dua atau tiga hari ke depan sebagai batas akhir untuk menuntaskan berkas Alvarez, dan jika tidak tercapai kesepakatan dalam periode tersebut, manajemen olahraga akan mengaktifkan salah satu alternatif yang mereka siapkan di atas meja.

Alvarez telah menyatakan dengan jelas keinginannya untuk mengenakan seragam Barcelona, ketika ia berkata saat Piala Dunia: "Saya tidak bisa bersembunyi, yang terbaik adalah pergi, saya ingin mewujudkan mimpi saya."