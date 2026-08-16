72 jam yang menciptakan kejutan: Mourinho memenangkan taruhan barunya

Carlos Espí menjelma menjadi perwujudan sejati dari ungkapan «bangkit dengan kekuatan sendiri». Jose Mourinho tengah mencari seorang penyerang penentu, piawai menusuk kotak penalti, dan memiliki naluri mencetak gol alami yang membuatnya selalu hadir di tempat dan waktu yang tepat. Tampaknya ia telah menemukan sosok yang dicarinya pada mantan penyerang Levante ini.

Hanya tiga penampilan sudah cukup bagi Espí untuk membuktikan kelayakannya, termasuk dua gol yang hanya menjadi pembuka bagi apa yang bisa ia persembahkan bersama Real Madrid pada periode mendatang.

Tampaknya posisi ini memang dirancang khusus untuk Espí. Sudah lama Real Madrid kehilangan seorang penyerang dengan karakteristik seperti dirinya; pemain yang mampu menentukan pertandingan lewat bola-bola atas, memanfaatkan peluang di sepertiga akhir secara efisien, dan bergerak cerdas di dalam kotak penalti.

Sejak kepergian Joselu pada tahun 2024, jenis penyerang seperti ini menghilang dari ruang ganti Real Madrid, sebelum akhirnya Mourinho menemukan pada Espí sosok yang mengingatkan pada mantan penyerangnya, Emmanuel Adebayor, atau apa yang bisa disebut sebagai «Manolito» di dalam kotak penalti, yakni penyerang tengah yang dibutuhkan oleh gaya permainannya.

Espí menyikapi semua ekspektasi ini dengan tenang dan penuh percaya diri, serta terus bekerja dengan keseriusan dan kematangan yang mencolok. Selain kepercayaan besar yang diberikan pelatih asal Portugal itu kepadanya, mantan penyerang Valencia tersebut menunjukkan ketenangan yang, sejauh ini, mampu menjustifikasi nilai 25 juta euro yang dibayarkan Real Madrid untuk mendatangkannya.

Espí bergabung dengan tim sebagai pelapis Kylian Mbappe, tetapi jika ia terus melaju dengan tempo seperti ini, perannya bisa berubah dari sekadar pelapis menjadi pesaing sesungguhnya dalam perebutan menit bermain, tidak hanya dengan mengorbankan Endrick, tetapi juga dengan kemampuannya mencetak banyak gol.

Dua gol yang mengungkap senjata paling berbahayanya

Dua golnya sejauh ini menjadi bukti nyata kemampuannya sebagai penyerang alami. Ia membuka keunggulan saat menghadapi Ferencvaros di Budapest, mencetak gol pertamanya dengan seragam Real Madrid setelah menerima umpan matang dari Valverde.

Kemudian ia kembali mencetak gol ke gawang Schalke, setelah menyambut umpan silang Carreras di tiang jauh dan menempatkan bola dengan sundulan terukur ke dalam jala, sebagaimana dilaporkan surat kabar "Marca" Spanyol.

Tinggi badan Espí yang mencapai 1,94 meter menjadi salah satu senjata utamanya, terutama dalam duel bola-bola atas. Ini merupakan keunggulan yang telah lama hilang dari Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir, dan memberinya kemampuan tambahan untuk menangani umpan silang serta bola-bola mati, sehingga ia menjadi ancaman konstan di dalam kotak penalti.

Di balik lonjakan cepat ini, tersimpan sebuah kisah yang tak kalah menarik. Hanya beberapa pekan lalu, Espí mengalami 72 jam yang gila, setelah beralih dari persiapan hengkang ke Liga Primer Inggris, menjadi mengenakan seragam Real Madrid dan berubah menjadi temuan terbaru Mourinho.

Setelah pertandingan pertamanya, sang pemain mengingat kembali instruksi yang diberikan pelatih asal Portugal itu begitu ia menginjakkan kaki ke lapangan, dengan berkata: «Jadilah dirimu sendiri, tetaplah di kotak penalti, karena pertandingannya sulit, dan berikan yang terbaik yang kamu bisa».

Tampaknya Espí cepat memahami pesan itu. Gol-golnya, yang kerap tercipta dari sentuhan pertama, mengungkap bakat alami seorang penyerang yang benar-benar tahu bagaimana bergerak di dalam kotak penalti, hal yang membuat Mourinho gembira dengan opsi serangan keduanya, yang tampak sudah benar-benar siap untuk musim baru.

Dalam penampilan perdananya, Espí menegaskan bahwa ia tidak datang ke Real Madrid untuk sekadar puas dengan peran pinggiran, dengan berkata: «Ini sebuah mimpi. Saya di sini untuk membantu rekan-rekan saya, memberikan yang terbaik, dan memanfaatkan setiap peluang yang diberikan pelatih kepada saya».

Beberapa pekan berselang, kata-kata penyerang muda itu seolah berubah menjadi ramalan. Ia mendapatkan peluang, tidak menyia-nyiakannya, dan yang terpenting ia mulai membuktikan bahwa Real Madrid mungkin akhirnya menemukan penyerang yang selama ini hilang di dalam kotak penalti mereka.