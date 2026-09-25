700 juta euro dalam perjalanan: Barcelona temukan harta karun baru di dalam Camp Nou

Stadion Spotify Camp Nou tidak lagi sekadar panggung bagi laga-laga Barcelona, melainkan secara bertahap berubah menjadi salah satu aset komersial terpenting klub, setelah membuka pintu bagi sebuah model baru yang berpotensi menghasilkan 700 juta euro dari penjualan lisensi jangka panjang untuk kursi-kursi VIP.

Barcelona mengumumkan penawaran 2.000 kursi VIP untuk dijual, melalui kontrak yang berlangsung selama 15 atau 30 tahun, dengan imbalan pembayaran awal, dan hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan Legends Global, mitra strategis klub dalam pengembangan dan pemasaran layanan hospitality.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", klub menargetkan pendapatan terjamin yang diperkirakan mencapai sekitar 700 juta euro dari kursi-kursi ini sepanjang masa kontrak, dengan proses penjualan yang akan berlangsung selama sekitar dua setengah musim.

Model ini memberikan kepada para pelanggan sebuah lisensi eksklusif atas sebuah kursi di area istimewa Camp Nou selama masa kontrak, di samping serangkaian layanan dan keistimewaan khusus terkait hospitality.









Sebelumnya Barcelona memang telah menjual 5.000 kursi VIP dalam tahap pertama, meraih pendapatan terjamin yang melampaui 380 juta euro melalui kontrak dengan durasi yang beragam, serta seluruh suite dan tribun eksklusif di Stadion Spotify Camp Nou telah terjual habis sepenuhnya.

Seiring dengan berkembangnya model komersial ini, Barcelona berupaya mengubah stadionnya menjadi sumber pendapatan utama, yang tidak hanya bergantung pada pemasukan dari pertandingan dan tiket, tetapi juga pada layanan hospitality serta menarik para suporter dan pelanggan dari sektor korporasi.

Dengan demikian, Barcelona terus memanfaatkan Camp Nou sebagai aset komersial raksasa, sembari membuka saluran-saluran baru bagi pendapatan jangka panjang bersamaan dengan kembalinya stadion tersebut ke garis depan.