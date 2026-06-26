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FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

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7 tim dari Eropa dan satu wakil dari dunia Arab... FIFA mengumumkan 19 tim yang lolos ke babak kedua Piala Dunia

Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup
Turkiye vs USA
Turkiye
USA
Paraguay vs Australia
Paraguay
Australia
Brazil
Japan
Japan vs Sweden
Sweden
Belanda
Maroko
Meksiko
Turki
AS
Paraguay
Australia
Jepang
Swedia

8 tim tersingkir lebih awal... dan perebutan 13 kursi

Sebanyak 19 tim telah memastikan tempat mereka di babak kedua Piala Dunia 2026 (babak 32 besar), termasuk 7 tim Eropa dan satu-satunya wakil Arab, yaitu Maroko.

Hari kedua babak ketiga fase grup telah berakhir, dan menghasilkan 6 tim baru yang lolos, yaitu Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, dan Australia.

Sebagaimana diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) di situs resminya, tim-tim yang lolos adalah sebagai berikut:

Grup A: Meksiko – Afrika Selatan.

Grup Kedua: Swiss – Kanada – Bosnia dan Herzegovina.

Grup Ketiga: Brasil – Maroko.

Grup keempat: Amerika Serikat – Australia.

Grup Kelima: Jerman – Pantai Gading – Ekuador.

Grup keenam: Belanda – Jepang – Swedia.

Grup Kesembilan: Prancis – Norwegia.

Grup Kesepuluh: Argentina.

Grup Kesebelas: Kolombia.

Tim-tim tersebut akan bersaing memperebutkan 13 tempat tersisa di babak 32 besar turnamen, yang akan ditentukan dalam dua hari ke depan.

Sebanyak 16 tim telah lolos sebagai juara atau runner-up grup, sementara 3 tim lainnya lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik, yaitu Bosnia dan Herzegovina, Ekuador, dan Swedia, yang kini menunggu lima tempat tersisa.

Di sisi lain, 8 tim telah tersingkir dari kompetisi hingga saat ini, yaitu: Republik Ceko, Qatar, Haiti, Turki, Curaçao, Tunisia, Yordania, dan Panama.

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