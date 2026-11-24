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Putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Selasa hari ini terkait gelar Piala Afrika menegaskan sebuah fenomena negatif bagi Maroko, yakni kekalahan beruntun dalam sengketa di hadapan CAS.

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Untuk ketiga kalinya dalam tujuh tahun, ruang sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga internasional di Lausanne, Swiss, menjadi titik penentu yang menggugurkan harapan klub dan tim nasional Maroko dalam sengketa besar mereka di level kontinental.

Pukulan bagi Wydad di Hadapan Esperance

Pukulan pertama menyangkut final Liga Champions Afrika 2019 yang mempertemukan Wydad asal Maroko dengan Esperance asal Tunisia.

Krisis bermula pada 31 Mei 2019 di Stadion Olimpiade Rades pada leg kedua final Liga Champions Afrika antara Esperance Sportive de Tunis dan Wydad Athletic Club asal Maroko, setelah leg pertama di Rabat berakhir imbang (1-1).

Pada menit ke-59, saat Esperance unggul satu gol tanpa balas, wasit asal Gambia Bakary Gassama menganulir gol Wydad karena offside, dan semua pihak kemudian mengetahui bahwa teknologi asisten wasit video (VAR) tidak berfungsi.

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Para pemain Wydad menolak melanjutkan pertandingan tanpa peninjauan ulang tayangan tersebut, sehingga wasit mengakhiri laga setelah sekitar satu setengah jam dengan menganggap tim Maroko itu mundur dari pertandingan.

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Meski Komite Eksekutif CAF memutuskan pertandingan diulang di stadion netral, Esperance dan Wydad sama-sama mengajukan banding ke CAS.

Pada 31 Juli 2019, pengadilan membatalkan keputusan pengulangan laga karena Komite Eksekutif tidak berwenang, lalu melimpahkan berkas perkara ke komite-komite yang berwenang, yang kemudian mengesahkan Esperance sebagai juara.

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Kisah ini berakhir pada September 2020, ketika CAS mengeluarkan putusan final yang menolak banding Wydad dan secara resmi mengukuhkan gelar juara Esperance.

Krisis Jersey di Semifinal Piala Konfederasi

Laga tersebut mempertemukan USM Alger asal Aljazair dengan RS Berkane asal Maroko. Percikan konflik muncul ketika otoritas Aljazair di Bandara Houari Boumediene menahan jersey tim Maroko karena memuat peta Maroko secara utuh. Hal itu berujung pada pembatalan leg pertama dan leg kedua setelah RS Berkane bersikukuh mengenakan jersey resminya yang telah disetujui CAF, sehingga komite-komite CAF memutuskan USM Alger kalah (3-0) di kedua pertemuan.

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Federasi Sepak Bola Aljazair dan USM Alger kemudian membawa perkara ini ke CAS untuk menggugat CAF, RS Berkane, dan Federasi Kerajaan Sepak Bola Maroko. Pada 26 Februari 2025, pengadilan olahraga tersebut mengabulkan banding Aljazair secara formal maupun substansial terkait pelanggaran jersey terhadap regulasi FIFA dan CAF yang melarang simbol politik, serta membatalkan keputusan CAF yang menyetujui jersey tersebut. Pihak Aljazair pun memenangi pertarungan hukum dan regulasi, meski hasil pertandingan dalam kompetisi yang saat itu telah berakhir tetap dipertahankan.

Meski hasil pertandingan tetap dipertahankan, USM Alger dan Federasi Sepak Bola Aljazair merayakan putusan yang menguntungkan mereka terkait jersey tim Maroko, yang menjadi akar krisis tersebut.

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Final Piala Afrika 2025

Rangkaian ini mencapai puncaknya pada 24 November 2026, menyusul insiden dalam final Piala Afrika 2025 yang digelar di Maroko pada 18 Januari 2026 antara timnas Maroko dan Senegal.

Meski Senegal menang (1-0) di lapangan, laga tersebut diwarnai ketegangan tinggi serta aksi mundur sementara para pemain Senegal sebagai bentuk protes atas keputusan wasit memberikan penalti kepada Maroko, sebelum permainan kembali dilanjutkan.

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Setelah Komite Disiplin CAF hanya menjatuhkan sanksi finansial dan administratif, Komite Banding turun tangan dan membalikkan keadaan dengan memberikan gelar juara kepada Maroko secara administratif.

Federasi Sepak Bola Senegal pun mengajukan banding darurat ke CAS terhadap CAF. Setelah serangkaian sidang musyawarah di Lausanne, pengadilan memutuskan membatalkan keputusan Komite Banding karena adanya pelanggaran prosedural , serta memberlakukan kembali keputusan Komite Disiplin, sehingga hasil di lapangan (1-0) resmi disahkan dan trofi Piala Afrika kembali ke tangan Senegal.