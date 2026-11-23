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Pukulan telak!

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Kekalahan Al-Ahli Saudi dari Al-Shamal asal Qatar bukan sekadar hasil buruk lain di Liga Champions Asia Elite. Hasil itu juga membawa catatan negatif yang mengakhiri rentetan luar biasa tim tersebut saat menghadapi klub-klub Qatar. Al-Ahli menelan kekalahan pertama dari lawan asal Qatar sejak 2019, sehingga rentetan yang bertahan sekitar 7 tahun pun terhenti, pada malam yang menambah tekanan terhadap pelatih asal Belanda mereka, Marino Pusic.

Al-Ahli takluk 2-3 dari Al-Shamal setelah sempat unggul dua gol, dalam laga yang diwarnai keruntuhan nyata di babak kedua. Firas Al-Buraikan mencetak gol pertama, lalu Ivan Toney menambah gol kedua, sebelum tuan rumah berhasil bangkit dengan tiga gol melalui Baghdad Bounedjah, Thiago Silva, dan Alex Collado, yang mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu.

Kekalahan ini semakin bermakna jika melihat rekam jejak Al-Ahli melawan tim-tim Qatar, karena hasil tersebut mengakhiri rentetan tanpa kekalahan dari mereka yang berlangsung sejak 2019. Kekalahan dari Al-Shamal pun menjadi salah satu hasil paling menyakitkan bagi tim, bukan hanya karena hilangnya poin, tetapi juga karena cara mereka kalah dalam laga yang sempat mereka pimpin dengan selisih dua gol.

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Hasil ini datang saat Pusic tengah menghadapi tekanan yang terus meningkat. Dalam empat laga terakhir Al-Ahli di bawah arahannya, tim hanya meraih satu kemenangan dan tiga kali gagal menang. Satu-satunya kemenangan itu diraih atas Al-Nassr, sementara tim gagal menang saat menghadapi Al-Shamal, Al-Sadd, dan Al-Shabab.

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Rentetan itu diawali dengan hasil buruk melawan Al-Shabab, lalu Al-Sadd, sebelum Al-Ahli meraih kemenangan atas Al-Nassr. Namun, mereka kembali tersandung saat menghadapi Al-Shamal di Liga Champions Asia Elite, sehingga sang pelatih asal Belanda kini dihadapkan pada catatan yang tidak membantunya meredam kritik suporter.

Suporter Al-Ahli tidak menilai hasil-hasil ini terpisah dari performa tim. Kekalahan dari Al-Shamal memicu kemarahan luas, terutama karena tim sebenarnya memiliki peluang untuk mengunci kemenangan lebih awal, tetapi justru kehilangan keunggulan dan kebobolan tiga gol. Hasil ini pun menambah daftar kritik yang ditujukan kepada staf kepelatihan.

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Di saat sebagian besar suporter menilai bahwa keberlanjutan Pusic tidak lagi meyakinkan di tengah hasil buruk yang terus berulang, manajemen kini menghadapi ujian berat terkait masa depan sang pelatih. Hasil-hasil terakhir juga tidak memberikan stabilitas yang cukup bagi tim, terlebih setelah hilangnya rekor bersejarah melawan klub-klub Qatar yang telah dijaga Al-Ahli selama sekitar tujuh tahun.