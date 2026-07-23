7 Kata yang Mengungkap Kebenaran: Apakah Bintang Spanyol Sengaja Mengabaikan Perdana Menteri?

Pemain Atletico Madrid, Alex Baena, memecah kebisuan untuk menjelaskan kebenaran soal sikapnya yang mengabaikan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, setelah Timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026.

"Surat kabar Sport" menyebutkan bahwa Baena menjadi pusat perbincangan selama perayaan Timnas Spanyol, terutama ketika ia bersama rekan-rekannya menuju Istana La Moncloa, kediaman resmi kepala pemerintahan Spanyol.

Tempat itu menyaksikan sebuah momen yang memicu kontroversi antara Baena dan Perdana Menteri Pedro Sanchez. Saat prosesi salam, sang pemain menghindari menatap wajah Sanchez, dalam pemandangan yang mengingatkan pada apa yang dilakukan Dani Carvajal, mantan kapten Real Madrid, pada 2024.

Pemandangan ini menuai banyak komentar di media sosial, khususnya di platform X. Salah satu pengguna menulis, "Ia berhak melakukan apa yang ia mau, tetapi saat mengenakan jersey timnas, tindakan seperti ini tidak pantas."

Sementara yang lain berkomentar, "Selalu saja ada orang-orang yang kurang tahu tata krama."

Surat kabar "La Razon" juga mengunggah melalui akun media sosialnya sebuah foto pertemuan itu, disertai kalimat "Hati-hati, ini Istana La Moncloa, jangan tinggalkan trofinya di sini."

Surat kabar tersebut mengklaim bahwa kalimat ini diucapkan pemain Atletico Madrid itu kepada rekannya, Rodri, selama kunjungan berlangsung.

Namun, setelah kontroversi besar yang muncul di internet, Baena memutuskan untuk menanggapi sendiri, dan mengomentari unggahan surat kabar La Razon dengan mengatakan, "Apakah kalian tidak punya kebohongan lain agar orang-orang membaca kalian hari ini?"

Dengan demikian, sang pemain secara langsung membantah kebenaran hal yang beredar itu, menegaskan bahwa pernyataan yang dinisbatkan kepadanya selama kunjungan ke kediaman resmi kepala pemerintahan Spanyol tidak berdasar sama sekali.