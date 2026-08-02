Arsenal terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas demi memperkuat lini pertahanan mereka, di tengah kekhawatiran yang meningkat terkait cedera William Saliba. Nama bek Aston Villa, Ezri Konsa, muncul sebagai salah satu target utama, di tengah indikasi yang menegaskan bahwa sang pemain tidak keberatan untuk pindah ke Stadion "Emirates".

Ezri Konsa, bek Aston Villa, mendapat perhatian dari Arsenal dan Liverpool selama periode transfer musim panas saat ini, di saat sejumlah laporan mengindikasikan bahwa sang pemain menunjukkan ketertarikan untuk menjalani petualangan baru bersama Arsenal.

Situs "CaughtOffside" menegaskan bahwa manajemen Arsenal tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan bek baru, dan Konsa berada di urutan teratas pilihan yang tersaji di meja klub London tersebut.

Meski minat besar datang dari pihak Arsenal, mahar finansial yang ditetapkan Aston Villa untuk melepas beknya, yang diperkirakan mencapai 60 juta pound sterling, dinilai tinggi bagi klub London itu.

Kendati demikian, Arsenal belum mundur dari perburuan untuk mendatangkan sang pemain, karena negosiasi dan komunikasi masih berlangsung, sembari menunggu hasil dari hari-hari mendatang.

Pemain terbuka untuk hengkang, keputusan di tangan Aston Villa

Nama Liverpool juga dikaitkan dengan upaya menggaet Konsa, namun sejumlah laporan mengindikasikan bahwa sang pemain terbuka terhadap gagasan untuk meninggalkan "Villa Park", tanpa secara langsung berupaya menekan demi merampungkan transfer.

Hal ini memberi Aston Villa keunggulan penuh dalam mengatur masa depan pemain berusia 28 tahun tersebut, terlebih kontraknya masih berlaku, sehingga menjadikan klub sebagai pemegang keputusan akhir atas setiap tawaran yang datang.

Minat Arsenal tidak terbatas pada Ezri Konsa saja, karena daftar kandidat juga mencakup pemain Yunani Konstantinos Mavropanos, bek West Ham United, di samping pemain Spanyol Jacobo Ramon, bek Como dari Italia.

Konsa dinilai sebagai pilihan yang paling siap dari sisi teknis, namun manajemen klub belum menentukan sosok bek yang akan mendapat prioritas selama bursa transfer saat ini.

Adapun Mavropanos, ia diperkirakan akan meninggalkan West Ham setelah timnya terdegradasi ke divisi satu "Championship", yang menjadikannya pilihan ekonomis yang tepat.

Sebaliknya, Jacobo Ramon terus mencuri perhatian setelah penampilan gemilangnya di Liga Italia, dan ia dipandang sebagai proyek bek yang mampu berkembang menjadi elemen utama di masa depan.

Cedera Saliba memaksa langkah cepat

Kebutuhan Arsenal untuk mendatangkan bek baru semakin meningkat di tengah laporan yang mengindikasikan bahwa cedera William Saliba dapat menjauhkannya dari lapangan untuk periode yang tidak singkat.

Bek asal Prancis tersebut merupakan salah satu tumpuan terpenting tim dalam beberapa tahun terakhir, hal yang menjadikan penggantian atas absennya sebagai prioritas utama bagi pelatih Mikel Arteta sebelum musim baru bergulir.

Meski Konsa maupun Ramon tidak memiliki pengaruh yang sama seperti yang diberikan Saliba, keduanya merupakan pilihan yang tepat untuk memperkuat kedalaman lini pertahanan dan memberi tim pelatih solusi tambahan.

Jika Arsenal gagal mendatangkan bek baru, Arteta mungkin terpaksa memfungsikan kembali salah satu pemainnya saat ini di posisi bek tengah, seperti Piero Hincapie, Jurrien Timber, Ben White, atau Riccardo Calafiori, untuk menutupi absennya Saliba yang telah diperkirakan.