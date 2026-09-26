Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, cenderung akan melakukan sejumlah perubahan besar pada susunan pemain "Al-Akhdar" dalam laga yang dinanti menghadapi timnas Oman, Sabtu malam ini, dalam ajang pekan kedua turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27", sebagai upaya menyegarkan skuad dan memperbesar peluang untuk melanjutkan rentetan kemenangan.

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Timnas Arab Saudi mengawali perjalanannya di turnamen ini dengan kemenangan atas Kuwait dengan skor 1-0 tanpa balasan, sementara timnas Oman bermain imbang melawan Irak dengan hasil 1-1, sehingga laga hari ini memiliki arti penting dalam perhitungan grup, di tengah prediksi bahwa susunan pemain Arab Saudi akan mengalami 6 perubahan dibandingkan laga sebelumnya.

Al-Owais, Tambakti, dan Hausawi memimpin perubahan lini pertahanan

Diperkirakan Mohammed Al-Owais akan memulai laga sebagai penjaga gawang menggantikan Nawaf Al-Aqidi, yang mengalami cedera saat laga melawan Kuwait, sementara nama Hassan Tambakti mencuat untuk tampil di jantung pertahanan menggeser Abdulelah Al-Amri, dengan masuknya Zakaria Hawsawi di posisi bek kiri menggantikan Mutaib Al-Harbi.

Di lini tengah, Donis mempertimbangkan menurunkan Abdullah Al-Khaibari pada posisi gelandang bertahan di samping Nasser Al-Dawsari dan Mohammed Kanno, dengan Mohammed Abu Al-Shamat absen dari susunan inti, sebuah perubahan yang mungkin memberikan timnas Arab Saudi lebih banyak keseimbangan di lini tengah.

Mandash dan Al-Buraikan untuk memperkuat daya gedor

Di lini depan, Sultan Mandash mendekati kesempatan tampil sebagai starter di posisi sayap kanan menggantikan Saleh Abu Al-Shamat, sementara Firas Al-Buraikan diperkirakan akan memimpin serangan "Al-Akhdar" menggantikan Abdullah Al-Hamdan, dalam rangka upaya tim kepelatihan untuk mengaktifkan efektivitas serangan menghadapi timnas Oman.

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Dengan demikian, susunan pemain timnas Arab Saudi kemungkinan akan mengalami 6 perubahan yang mencakup Mohammed Al-Owais, Hassan Tambakti, Zakaria Hawsawi, Abdullah Al-Khaibari, Sultan Mandash, dan Firas Al-Buraikan, sementara Donis berupaya meraih kemenangan kedua secara beruntun dan memperkuat posisi "Al-Akhdar" dalam perjalanannya di turnamen Khaliji 27.