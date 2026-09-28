Prancis memastikan kemenangan atas Belgia dengan skor 1-0, hari Senin ini, dalam laga jornada kedua Grup A Liga Bangsa-Bangsa Eropa, untuk melanjutkan awal sempurna mereka di bawah asuhan Zinedine Zidane, setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun.

Prancis keluar dari laga malam ini dengan dua angka mencolok; satu bersifat negatif terkait ketidakmampuan Les Bleus untuk mencetak gol di babak pertama, dan yang lainnya bersifat positif berupa keunggulan mereka yang berkelanjutan atas Belgia dalam pertemuan-pertemuan resmi kompetitif.

Menurut statistik "Stats Foot", Prancis tidak mencetak gol apa pun sepanjang babak pertama dalam 6 pertandingan terakhir, melanjutkan rangkaian awal serangan mereka yang lambat.

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Sebaliknya, Prancis dengan hasil hari ini meraih kemenangan dalam 8 pertandingan resmi terakhir menghadapi Belgia, melanjutkan keunggulan mencolok mereka atas Belgia.





Prancis menambah koleksi poinnya menjadi 6 angka di puncak grup, sementara poin Belgia tetap di angka 3.

Prancis akan menjalani laga berikutnya menghadapi Italia pada 2 Oktober, sementara Belgia bertemu Turki pada jornada ketiga.