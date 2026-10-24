Sebanyak 7 pemain akan absen membela Bayern Munich saat menghadapi tuan rumah Freiburg, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu di Stadion "Europa Park", pada ajang Liga Jerman, akibat cedera dan kondisi keluarga.

Klub asal Bavaria itu kehilangan tenaga dari Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Diaz, Kim Min-jae, Joshua Kimmich, dan Alexander Pavlovic, ditambah absennya pelatih Vincent Kompany dari kursi kepelatihan.

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Neuer absen karena masih menderita iritasi tendon di kakinya, sementara Musiala masih dalam proses pemulihan dari robekan serat otot di paha kanannya.

Adapun Luis Diaz mengalami robekan otot ringan pada otot bagian belakang paha kirinya, yang dideritanya saat menghadapi Arsenal di Liga Champions Eropa, sedangkan Kim Min-jae absen karena cedera otot yang dialaminya pada pertandingan yang sama, yang membuatnya terpaksa keluar di antara dua babak.

Kimmich menepi karena alasan keluarga setelah wafatnya sang ayah, di mana ia menghabiskan waktu bersama keluarganya, sementara Alexander Pavlovic mengalami masalah pada otot betis, menurut yang diwartakan situs "Sky Sport - Jerman".

Dari sisi tim kepelatihan, Kompany absen setelah ia mengalami kolaps saat mengawasi latihan tim kedua, dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.

Max Eberl, Direktur Olahraga Bayern Munich, menegaskan bahwa kondisi pelatih asal Belgia itu stabil, tetapi ia akan tetap berada di rumah sakit beberapa hari ke depan, seraya menyebutkan bahwa klub akan memberinya waktu yang diperlukan untuk pulih, sebelum kembali menjalankan tugasnya.

Aaron Danks, asisten pelatih, diperkirakan akan memimpin Bayern Munich dalam menghadapi Freiburg, pertandingan yang memiliki arti penting di antara dua tim yang bersaing memperebutkan puncak Bundesliga.



