6 juta dolar mengungkap kasus "gelap" Asosiasi Sepak Bola Argentina menjelang laga melawan Inggris

Beberapa jam menjelang pertandingan melawan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta, beredar laporan yang menuduh Federasi Sepak Bola Argentina melakukan praktik keuangan yang mencurigakan, setelah federasi tersebut meminta bayaran sebesar 6 juta dolar AS untuk menggelar pertandingan persahabatan melawan Meksiko.

Menurut surat kabar "Record México" yang mengutip jurnalis Carlos Bons de León, Federasi Meksiko menghubungi pihak Argentina pada bulan Maret lalu untuk mengundang mereka bertanding dalam laga persahabatan dalam rangka peresmian kembali Stadion "Banorti" di Kota Meksiko.

Meskipun telah tercapai kesepakatan awal, kesepakatan tersebut gagal setelah Federasi Sepak Bola Argentina mensyaratkan pembayaran sebesar 6 juta dolar AS, serta meminta agar jumlah tersebut dibagi ke beberapa rekening bank.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa Federasi Meksiko menyebut jumlah tersebut “gila”, sambil mencatat bahwa Argentina kini menjadi tim dengan tarif pertandingan persahabatan termahal di dunia, melampaui Portugal.

Pihak Meksiko menawarkan untuk membayar seluruh jumlah tersebut ke satu rekening saja, namun keteguhan Argentina pada syarat pembagian tersebut memaksa kedua belah pihak untuk membatalkan pertandingan.

Setelah kesepakatan itu gagal, Meksiko memainkan pertandingan persahabatan melawan Portugal pada 28 Maret 2026 yang berakhir imbang tanpa gol, di tengah kekecewaan karena absennya Cristiano Ronaldo.

Laporan-laporan ini muncul bersamaan dengan berita mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh Biro Investigasi Federal AS (FBI) terkait tuduhan pencucian uang terhadap Federasi Sepak Bola Argentina, yang berkaitan dengan pembayaran senilai 300 juta dolar AS melalui kantornya di Miami.

Timnas Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi bersiap menghadapi Inggris yang dipimpin oleh Thomas Tuchel pada hari Rabu, di semifinal Piala Dunia 2026, di tengah badai tuduhan keuangan ini, dan hingga saat ini belum ada komentar resmi yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Argentina.