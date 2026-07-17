Tim nasional Prancis akan menjalani pertandingan yang lebih dari sekadar perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026, saat mereka menghadapi Inggris, besok Sabtu malam, setelah kedua tim tersingkir dari semifinal oleh Spanyol dan Argentina secara berturut-turut.

Pentingnya pertandingan ini tidak hanya karena ini merupakan penampilan terakhir “Les Bleus” di turnamen ini, tetapi juga mungkin menjadi bab terakhir dalam perjalanan pelatih Didier Deschamps bersama timnas Prancis, di tengah laporan yang semakin gencar yang menegaskan bahwa ia akan segera meninggalkan jabatannya, sebagai persiapan bagi legenda Zinedine Zidane untuk mengambil alih kepelatihan.

Deschamps memasuki pertandingan terakhirnya yang kemungkinan besar ini di tengah angka-angka historis yang tidak menguntungkannya, karena ia menghadapi skenario yang pernah dialami oleh banyak pelatih yang mengakhiri karier mereka bersama timnas Prancis.

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Menurut statistik dari "Stats Foot", Deschamps akan menjadi pelatih pertama yang menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Prancis melawan Inggris sejak pelatih Henri Girard, yang mengakhiri masa jabatannya dengan kekalahan 0-2 dari "Tiga Singa" di Piala Dunia 1966.

Hal ini tidak hanya sebatas kesamaan lawan, karena angka-angka menunjukkan bahwa pertandingan terakhir para pelatih Prancis sering kali berakhir dengan kekecewaan.

Menurut “Stats Foot”, enam dari tujuh pelatih terakhir timnas Prancis kalah dalam pertandingan terakhir mereka bersama “Les Bleus”, sementara satu-satunya pelatih yang mematahkan pola ini adalah Aimé Jacquet, yang mengakhiri kariernya dengan kemenangan bersejarah atas Brasil di final Piala Dunia 1998.

Deschamps dianggap sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah timnas Prancis, setelah membawanya meraih gelar Piala Dunia 2018, mencapai final Piala Dunia 2022, serta melaju ke semifinal edisi 2026.

Meskipun Federasi Sepak Bola Prancis belum secara resmi mengumumkan berakhirnya masa jabatannya, laporan media Prancis dan Spanyol yang serupa menegaskan bahwa pelatih berusia 57 tahun tersebut akan meninggalkan jabatannya setelah turnamen ini, dan Zinedine Zidane akan mengambil alih kepemimpinan tim nasional pada periode berikutnya.