Sebuah laporan media, pada hari Kamis ini, mengungkap kemunculan informasi baru seputar hubungan Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, dengan para pejabat Manchester City.

Perdana Menteri Inggris itu mendapati dirinya berada di pusat badai "kontrak fiktif" yang mengguncang Manchester City, setelah klub tersebut dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran finansial berat yang merupakan yang terbesar dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Setelah mendapat tekanan keras dari oposisi di Inggris, Burnham mengumumkan bahwa dia akan mengungkap ke publik rincian seluruh interaksi dan pertemuannya dengan para pemilik klub asal Uni Emirat Arab, dan setelah itu dia menegaskan bahwa dia hanya bertemu mereka satu kali.

Burnham sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester sejak Mei 2017 hingga Juni 2026, periode yang menyaksikan ekspansi besar investasi kelompok Abu Dhabi di kota tersebut.

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6 kali, bukan sekali

Menurut surat kabar "The Sun", kemarin terungkap bahwa Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, bertemu dengan para pejabat Manchester City setidaknya 6 kali ketika dia menjabat sebagai wali kota, sehingga membantah klaimnya bahwa dia hanya menggelar satu pertemuan "penting dengan para pejabat klub".

Perdana Menteri itu telah diperingatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan terkait hubungannya dengan para pemilik klub yang tersangkut skandal manipulasi finansial "tidak akan hilang" saat dia diinterogasi mengenai investigasi yang dilakukan surat kabar "The Sun" tentang interaksi mereka.

Surat kabar itu menyebutkan: "Kami mengungkap sebuah catatan kepentingan yang kemudian dihapus, yang menunjukkan bahwa dia dua kali mendapat sambutan meriah dari ketua dewan direksi klub Manchester City, Khaldoon Al Mubarak. Hal ini bertentangan dengan klaim Tuan Burnham di depan para anggota parlemen pada hari Senin."

Surat kabar itu menambahkan: "Pada saat yang sama, tadi malam terungkap bahwa penggantinya di posisi Wali Kota Manchester, Bev Craig, membawa seorang perwakilan klub ke Delhi dan Mumbai dalam sebuah perjalanan yang diorganisir oleh Menteri Bisnis Jonathan Reynolds."

Lanjutnya: "Hubungan Tuan Burnham dengan klub menjadi sorotan setelah dia mengatakan bahwa dia akan sangat khawatir jika kehilangan para pemilik asal Abu Dhabi."

Sumber-sumber di Uni Emirat Arab mengindikasikan bahwa sanksi berat yang akan dijatuhkan kepada klub Manchester City setelah terbukti melakukan lebih dari 100 pelanggaran aturan Liga Primer Inggris dapat menyebabkan hilangnya 30 miliar pound sterling dari investasi Inggris.

Surat kabar itu melanjutkan: "Kemarin, Tuan Burnham menyatakan di depan House of Commons bahwa pernyataannya yang ambigu mengenai kunjungan gratis ke Stadion Etihad 'pada beberapa kesempatan' mencakup dua jamuan makan malam yang dia nikmati bersama Al Mubarak. Dia juga bersikeras bahwa mereka sama sekali tidak pernah membahas investigasi yang dilakukan oleh komisi independen."

Jawaban Burnham tidak memadai

Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menanggapi dengan mengatakan: "Saya tidak yakin jawabannya yang disusun dengan hati-hati itu akan cukup."

Catatan-catatan tersembunyi lainnya menunjukkan bahwa Burnham menggelar pertemuan khusus dengan CEO Manchester City Ferran Soriano pada tahun 2023, dan dengan mantan Chief Operating Officer Roel de Vries pada tahun 2025.

Dapat dipahami bahwa Burnham bertemu dengan kedua orang tersebut di arena "Co-op Live" di kota itu, yang sebagian dimiliki oleh Abu Dhabi United Group milik Sheikh Mansour.

Pertemuan dengan Soriano, direktur perusahaan Co-op Live, berlangsung setelah pekerjaan pembangunan atap selesai. Sementara De Vries, anggota dewan eksekutif, bertemu dengannya untuk merayakan Manchester sebagai tuan rumah ajang BRIT Awards.

Tadi malam, muncul sebuah klip video yang memperlihatkan Burnham di sebuah pertandingan Manchester City pada tanggal 15 Desember 2018.

Blogger Ian Cheeseman mewawancarainya di luar area hospitality eksklusif Tunnel Club pada pertandingan melawan Everton, klub yang dicintai Tuan Burnham.

Tidak diketahui apakah dia membayar tiket pertandingan itu dengan uangnya sendiri. Dan tidak ada kunjungan yang tercatat dalam catatan kepentingan mana pun.

Dua jamuan makan malam yang dinikmati Tuan Burnham tercatat dalam sebuah daftar yang dia tandatangani pada tahun 2020, tetapi catatan tersebut telah dihapus dari situs web Greater Manchester Combined Authority.

BBC melaporkan bahwa kebijakan badan tersebut mengatur bahwa hanya catatan dari masa jabatan wali kota saat ini yang dipublikasikan.

Namun demikian, catatan yang berasal dari tahun 2022 masih tersedia, meskipun masa jabatan wali kota saat ini dimulai pada tahun 2024.

Sembari menyinggung investasi Abu Dhabi di area sekitar stadion City, Wali Kota Manchester saat ini, Nyonya Craig, berkata kepada surat kabar The Guardian: "Jika sebuah klub sepak bola melanggar aturan, maka klub sepak bola harus dihukum karena melanggar aturan."

Dia melanjutkan: "Saya pikir hal ini juga bisa benar pada waktu yang sama, jika Anda bertanya kepada warga Manchester timur apakah mereka telah memperoleh manfaat dari perpustakaan baru, pusat rekreasi baru, atau kolese baru untuk jenjang menengah atas - mereka pasti sudah merasakan manfaat itu."