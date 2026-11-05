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Pertandingan kejuaraan negara bagian U-20 di Brasil berubah menjadi kekacauan total. Sebanyak 53 kartu merah dikeluarkan menyusul perkelahian massal. Insiden luar biasa itu terjadi dalam laga antara Uberlandia dan Mamore setelah gol pada penghujung waktu tambahan memicu reaksi keras yang memaksa wasit menghentikan pertandingan.

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Kericuhan pecah dalam laga sepakbola kelompok usia di Brasil

Sebuah pertandingan U-20 di negara bagian Minas Gerais, Brasil, menghasilkan 53 kartu merah setelah perkelahian besar-besaran. Insiden mengejutkan itu terjadi pada Minggu dalam leg pertama semi-final kejuaraan tingkat negara bagian antara Uberlandia dan Mamore.

Masalah bermula pada awal babak kedua pertandingan yang berlangsung panas itu. Sejumlah ofisial Uberlandia menyerbu lapangan setelah salah satu pemain mereka diusir, sehingga pertandingan tertunda selama 40 menit.

Pertandingan akhirnya dilanjutkan, tetapi kekacauan kembali pecah ketika Mamore unggul 3-1 pada menit kesembilan masa tambahan waktu. Pemain Mamore, Davi, dilaporkan mengejek lawan-lawannya saat merayakan gol, hingga memicu bentrokan fisik besar-besaran di lapangan.

Wasit terpaksa menghentikan pertandingan

Besarnya perkelahian itu membuat 43 pemain, delapan anggota staf pelatih, dan dua anggota dewan Uberlandia akhirnya diusir. Wasit Fernando Patrick Drosghic Modesto tidak punya pilihan selain segera menghentikan pertandingan.

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Dalam laporan resminya, wasit tersebut merinci situasi di lapangan yang membuatnya tidak mungkin melanjutkan pertandingan. "Pada menit ke-54 babak kedua, perkelahian massal pecah, sehingga tidak mungkin menunjukkan kartu merah dan menjalankan prosedur penutupan pertandingan," tulis Drosghic Modesto, menurut Reuters.

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"Karena itu, akibat seluruh kericuhan dan kurangnya keamanan, saya menyatakan pertandingan berakhir." Wasit tersebut juga mengonfirmasi bahwa laporan resmi telah diajukan ke polisi terkait ancaman verbal yang ditujukan kepadanya.

Memecahkan rekor dunia sebelumnya

Modesto juga mencatat dalam laporannya bahwa skuad Mamore merusak ruang ganti mereka seusai pertandingan. Jumlah 53 orang yang diusir itu memecahkan Rekor Dunia Guinness sebelumnya untuk kartu merah terbanyak dalam satu pertandingan sepakbola.

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Rekor sebelumnya adalah 36 kartu merah. Rekor itu tercipta pada Februari 2011 dalam pertandingan kasta kelima Argentina yang diwarnai kericuhan antara Atletico Claypole dan Victoriano Arenas.

Setelah kejadian tersebut, Uberlandia mengeluarkan pernyataan tegas yang mengecam perilaku yang tidak dapat diterima itu. Klub tersebut mengonfirmasi bahwa "langkah disipliner yang sesuai terhadap mereka yang terlibat telah diambil secara internal, karena pembinaan atlet, di atas segalanya, adalah soal pengembangan pribadi."

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Uberlandia mundur dari leg kedua

Dengan begitu banyak orang diusir oleh wasit, Mamore tidak memiliki cukup pemain yang memenuhi syarat untuk menurunkan tim secara sah pada leg kedua semi-final. Namun, pertandingan tersebut tidak akan digelar.

Pada Rabu, Uberlandia mengumumkan bahwa mereka secara resmi akan mundur dari leg kedua. Klub itu menyebut keputusan tersebut sebagai "gestur fair play" setelah kejadian memalukan yang merusak leg pertama.

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Keputusan mundur yang tidak lazim ini membuat Mamore otomatis lolos ke final turnamen kelompok usia tingkat negara bagian tersebut. Kedua klub kini kemungkinan akan menghadapi sanksi disipliner berat dari otoritas sepakbola regional Brasil.