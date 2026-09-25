Manchester City menerima pukulan telak setelah dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan terkait pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris, dalam kasus yang bermula dari penyelidikan selama bertahun-tahun, bersamaan dengan bursa transfer musim panas yang membuat klub mengeluarkan dana besar untuk memperkuat skuadnya.

Menurut surat kabar "Sport", putusan itu datang di saat Manchester City memuncaki daftar klub dengan pengeluaran terbesar selama bursa transfer musim panas, setelah nilai penjualannya mencapai 337,02 juta euro, berbanding pengeluaran yang mencapai 526,20 juta euro.

Pergerakan klub di bursa transfer menyaksikan rekor transfer termahal dalam sejarahnya pecah dua kali, setelah merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest seharga 135 juta euro, sebelum kemudian mendatangkan Enzo Fernandez seharga 145 juta euro, menjadikan yang terakhir sebagai transfer termahal di Liga Primer Inggris, setara dengan Alexander Isak.

Manchester City juga membayar 95 juta euro untuk merekrut Ayyoub Bouaddi dari Lille, sehingga total pengeluaran klub untuk memperkuat lini tengah mencapai 375 juta euro.

Pergerakan klub tidak terbatas pada lini tengah, karena mereka mengeluarkan 70 juta euro untuk merekrut Iliman Ndiaye dari Everton, di samping 37,5 juta euro untuk mendatangkan sang winger Alan.

Manchester City menuntaskan 3 transfer lain dengan pemain yang berakhir dipinjamkan, yaitu winger Jeremy Monga, yang menghabiskan biaya 11,7 juta euro bagi klub dan pindah ke Swansea City, winger Divin Mubama seharga 25 juta euro yang saat ini berada di Monaco, di samping kiper Shea Charles, yang menghabiskan biaya 3,5 juta euro bagi klub dan bermain untuk Queens Park Rangers.

Klub juga merekrut kiper Rowley untuk mengisi posisi kiper kedua, dengan nilai serupa dengan yang mereka bayarkan untuk mendatangkan Shea Charles.

Pergerakan-pergerakan ini terjadi di saat Manchester City menghadapi sejumlah kemungkinan sanksi terkait kasus tersebut, yang dapat mencakup:

Kemungkinan sanksi yang dihadapi Manchester City:

Denda finansial

Pengurangan poin

Pembatasan pendaftaran pemain baru

Sanksi lain terkait keikutsertaan dalam kompetisi, sesuai putusan akhir.

Bursa transfer terakhir memberi Manchester City daftar pemain yang luas, yang mungkin menyediakan bagi klub pilihan yang lebih besar untuk menghadapi kemungkinan pembatasan apa pun terhadap perekrutan jika hal itu diputuskan untuk diberlakukan dalam sanksi akhir.