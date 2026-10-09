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Phil Foden Bruno Fernandes red card Manchester United City 2026-27Getty
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51 tahun: suporter Manchester United kembali melontarkan ejekan pedas kepada City

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Klub Samawi menghadapi kemungkinan sanksi berat

Para pendukung Manchester United bersiap kembali mengibarkan spanduk "penghitung" yang terkenal di tribune Stretford End, untuk mengejek Manchester City dalam laga Setan Merah menghadapi Tottenham, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu dalam ajang Premier League.

Kembalinya spanduk tersebut datang setelah City dinyatakan bersalah atas 115 dakwaan yang diajukan Liga Primer Inggris terhadapnya, kecuali satu dakwaan, hal yang menjatuhkan bayang-bayang terhadap gelar-gelar yang diraih klub itu, yang menurut banyak pihak kini telah ternoda.

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Menurut situs "The Athletic", kelompok "The Red Army" mengeluarkan 114 pound sterling untuk membuat spanduk baru, yang akan bertuliskan "51 tahun", sebagai penghapusan simbolis atas 20 gelar besar yang diraih City, sejak Abu Dhabi mengakuisisinya pada tahun 2009.

Sejarah spanduk

Spanduk itu menghitung jumlah tahun sejak gelar terakhir City, dan pertama kali muncul pada tahun 2000 dengan tulisan "24 tahun", merujuk pada keberhasilannya meraih Piala Liga pada tahun 1976.

Spanduk tersebut diperbarui setiap tahun, hingga akhirnya diturunkan secara permanen setelah City memenangkan Piala FA pada tahun 2011. Spanduk itu dikibarkan untuk terakhir kalinya pada tahun 2010, dalam leg kedua semifinal Piala Liga antara kedua tim di Stadion Old Trafford, dengan tulisan "35 tahun".

Kelompok "Stretford End Flags" sebelumnya telah menjual spanduk asli, termasuk penghitungnya, kepada seorang kolektor di Kuwait seharga 7000 pound sterling, pada tahun 2013, dan saat ini berupaya untuk mengambilnya kembali.

Dalam konferensi pers pertamanya sejak putusan dikeluarkan, Enzo Maresca, pelatih Manchester City, pada Jumat pagi ini membantah bahwa gelar-gelar klub itu ternoda.


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