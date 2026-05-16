500 mil dari Indianapolis: Mick Schumacher harus absen dalam balapan legendaris tersebut

Pada hari Minggu, seluruh 33 posisi start untuk balapan pada 24 Mei akan ditentukan melalui sesi yang dipersingkat.

Pada siang hari waktu setempat (pukul 18.00 CEST/Sky), di lintasan oval Indianapolis Motor Speedway, setiap peserta akan mendapatkan satu kesempatan dan memiliki lintasan untuk dirinya sendiri: Dalam empat putaran, yang menjadi tujuan adalah mencapai kecepatan rata-rata setinggi mungkin; Schumacher akan mencoba peruntungannya sebagai pembalap ke-15, sesuai hasil undian. Pada sesi ini, posisi start 13 hingga 33 akan ditentukan, dilanjutkan dengan kualifikasi Top-12 (sekitar pukul 22.30 CEST) dan kemudian kualifikasi Top-6, di mana posisi pole position akan ditentukan.

Bagi Schumacher, hujan membuat waktu latihan yang berharga terbuang. Pembalap asal Jerman ini menjalani musim pertamanya di IndyCar; mobil tim RLL Honda dan balapan oval juga merupakan hal baru baginya. Dalam sesi latihan untuk Indy 500, ia tidak bisa melampaui posisi ke-31; di lintasan lain musim ini pun, ia masih menanti kesuksesan nyata dalam balapan: Sejauh ini, ia belum bisa meraih lebih dari posisi ke-17. Namun, di sirkuit oval satu-satunya tahun ini pada bulan Maret, Schumacher justru mengejutkan: Pada balapan kedua musim ini di Phoenix, Arizona, ia melaju ke posisi start keempat dalam sesi kualifikasi.

Setidaknya jika dilihat dari daftar peserta, Schumacher pasti akan menorehkan sejarah di Indianapolis. Di Indy 500 ke-110 ini, ia adalah peserta asal Jerman pertama dalam 103 tahun.