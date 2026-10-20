Ayoub Bouaddi tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan kualitasnya di Liga Primer Inggris. Gelandang asal Maroko itu mencuri perhatian pada penampilan perdananya di susunan pemain inti Manchester City, dengan menyuguhkan performa yang lengkap sehingga memperkuat kepercayaan tim pelatih terhadap potensinya, dan mendorong pelatih tim untuk memuji pengaruhnya terhadap rekan-rekannya, seraya menegaskan bahwa ia membuat semua orang di sekitarnya tampil lebih baik di dalam lapangan.

Laga antara Manchester City dan Ipswich Town, yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah berkat skor 3-2, menyuguhkan sejumlah momen menarik, terutama berakhirnya puasa gol Phil Foden yang berlangsung selama 307 hari, serta Erling Haaland yang mencapai gol ke-100-nya di Liga Primer Inggris, di samping penampilan perdana Bouaddi sebagai starter di kompetisi tersebut musim ini.

Gelandang asal Maroko yang lahir pada tahun 2007 ini sebelumnya telah mencuri perhatian berkat bakatnya yang menonjol, hingga ia mendapat pujian dari bintang Brasil Romario, yang menyatakan kekagumannya yang besar terhadap kemampuannya selama Piala Dunia, demikian menurut surat kabar Spanyol "Marca".









Mantan bintang Barcelona itu mengatakan: "Pemuda ini, Bouaddi, sangat membuat saya terkesan. Sungguh pemain yang hebat! Usianya baru 18 tahun, tetapi ia memiliki bakat sepak bola yang luar biasa. Ia hadir di setiap sudut lapangan, terus bergerak, mengkreasikan permainan, dan menguasai bola. Jika ia terus berkembang dengan level seperti ini, ia akan meraih kesuksesan besar."

Bouaddi secara bertahap mulai meraih kepercayaan tim pelatih Manchester City, setelah meninggalkan kesan istimewa dalam laga melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, meski timnya kalah dengan skor 2-4. Pemain Maroko itu tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua, ketika City tertinggal tiga gol tanpa balas, dan ia berkontribusi dalam memperbaiki penampilan tim, serta menciptakan gol kedua untuk Haaland, sehingga memberi dirinya peluang untuk tampil di susunan pemain inti dalam laga melawan Ipswich Town.

Usai pertandingan, pelatihnya yang berasal dari Italia, Enzo Maresca, memuji potensi gelandang muda itu, dengan berkata: "Ia pemain yang luar biasa. Ketika ia berada di lapangan, penampilan semua pemain di sekitarnya menjadi lebih baik, dan mereka menjadi lebih unggul."









Pujian ini bukan sekadar basa-basi, karena Bouaddi menyuguhkan angka-angka yang mencerminkan besarnya pengaruhnya di lini tengah selama laga melawan Ipswich, di mana ia menjadi pemain Manchester City yang paling banyak memenangi duel satu lawan satu, setelah unggul dalam 8 dari 14 duel, serta memimpin rekan-rekannya dalam jumlah bola yang disapu, dengan koleksi tiga bola.

Pemain Maroko itu menempati posisi kedua dalam jumlah merebut bola, dengan empat kali, serta berhasil dalam ketiga tekelnya, sehingga menegaskan kemampuannya menjalankan peran-peran defensif dengan efisien di samping kontribusinya dalam membangun serangan.

Dari sisi ofensif, Bouaddi menyelesaikan 68 umpan akurat dari total 73, sehingga menempati posisi keempat di antara para pemain tim dalam aspek ini, serta melepaskan tiga umpan panjang sukses dari empat percobaan, sebagai indikasi yang mencerminkan ketenangannya dalam mengolah bola dan kemampuannya menghubungkan antarlini. Kecemerlangannya tidak terbatas pada angka-angka, melainkan ia menyuguhkan aksi individu yang luar biasa di menit ke-102, yang dengan cepat menjadi bahan perbincangan para penggemar melalui media sosial.

Bouaddi menerima bola di dekat tendangan sudut timnya, sebelum melesat dalam serangan kilat yang membentang lebih dari 50 meter, melewati Chuba Akpom dan Jack Clarke, lalu dijatuhkan oleh Leif Davis di separuh lapangan lawan, di tengah tepuk tangan meriah para penggemar di Stadion Etihad, yang menyambut aksi lari kencangnya dan keterampilannya dalam mempertahankan bola.









Pemain Maroko itu tampak bahagia dengan peluang yang diraihnya, namun pada saat yang sama ia menunjukkan kesadaran bahwa untuk memantapkan posisinya di susunan pemain inti dibutuhkan lebih banyak kerja keras dan kesabaran. Bouaddi berkata: "Tentu saja saya sangat bahagia. Inilah sepak bola, dan saya mencintai bermain. Saya ingin tampil di setiap pertandingan, tetapi saya tahu ini adalah bagian dari proses perkembangan."

Ia menambahkan ketika berbicara tentang bermain bersama para bintang Manchester City: "Lebih mudah bermain dengan tipe pemain seperti ini. Bahkan jika saya terkadang melakukan kesalahan dalam mengumpan, mereka mampu memperbaiki segalanya."

Di sisi lain, Hugo Viana, direktur olahraga Manchester City, mengungkapkan besarnya ketertarikan klub untuk merekrut Bouaddi, seraya menegaskan bahwa pemantauan terhadap pemain itu sudah dimulai jauh sebelum transfer dirampungkan, dan bahwa ia adalah pilihan utama untuk memperkuat posisi gelandang bertahan.

Viana berkata: "Kami terobsesi dengannya sejak awal. Kami memantaunya sepanjang tahun lalu, dan kami berbicara dengan presiden klub Lille sebelum Piala Dunia. Kami sangat jelas mengenai identitas pemain yang kami inginkan jika kami memutuskan untuk merekrut pemain di posisi nomor 6, dan Bouaddi adalah pilihan kami karena ketenangannya dan kemampuannya yang luar biasa dalam mengontrol bola. Ia memiliki potensi yang sangat besar, dan bisa menjadi pemain yang sangat penting."

Dengan performa ini, Bouaddi mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaingnya atas posisinya di dalam Manchester City, dan menegaskan bahwa taruhan padanya tidak hanya bersandar pada bakatnya yang menjanjikan, melainkan juga pada kemampuannya memberikan nilai tambah di dalam lapangan. Seiring terus diraihnya kepercayaan tim pelatih, peluang tampak terbuka bagi gelandang asal Maroko ini untuk memulai babak baru dalam kariernya, dengan tajuk menegaskan jati diri di salah satu liga terkuat di Eropa.



