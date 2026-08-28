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imago-sport-1081068321.jpgAbdullah Ahmed
GOAL

Diterjemahkan oleh

50 Kasus Pingsan dan Penonton Meninggalkan Stadion, Cuaca Merusak Pesta Lima Gol Al Hilal atas Al Khaleej!

Al Khaleej vs Al Hilal
Al Khaleej
Al Hilal
Saudi Pro League
Al Hilal vs Al Ahli
Al Ahli
Arab Saudi

Kejutan besar

Al Hilal meraih kemenangan besar atas Al Khaleej dengan skor 5-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada laga pekan keempat Liga Roshn, namun kondisi cuaca yang ekstrem membayangi pertandingan tersebut, setelah sejumlah besar suporter terpaksa meninggalkan Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd sebelum babak kedua dimulai.

Pertandingan menyaksikan peningkatan yang jelas pada suhu udara dan tingkat kelembapan, sehingga membuat kondisi di dalam tribun sangat sulit bagi para pendukung, terlebih dengan berlanjutnya pertandingan dalam waktu lama di tengah cuaca yang melelahkan.

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Menurut yang disampaikan reporter jaringan "Thmanyah" Saudi dari dalam stadion, lebih dari 50 kasus pingsan terjadi di kalangan suporter selama pertandingan, akibat panas dan kelembapan yang tinggi, sehingga mengharuskan tim medis turun tangan untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Kondisi cuaca yang sulit membuat sebagian besar suporter meninggalkan stadion pada akhir babak pertama, meski pertandingan tersebut memiliki arti penting yang besar, demi mencari tempat yang lebih nyaman dan menghindari kelelahan lebih lanjut akibat panas dan kelembapan yang tinggi.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

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Sebaliknya, kasus-kasus pingsan tersebut mendapatkan penanganan medis di dalam stadion, di tengah pujian kepada para pejabat dan petugas di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd, setelah mereka bergerak cepat untuk memberikan pertolongan kepada suporter yang membutuhkan bantuan.

Peristiwa ini terjadi pada malam ketika Al Hilal menampilkan penampilan menyerang yang kuat menghadapi Al Khaleej, dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak berskor 5-1, sehingga melanjutkan hasil positifnya di Liga Roshn, namun pemandangan di sisi suporter menjadi salah satu peristiwa paling menonjol yang mengiringi pertandingan.

Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya menyediakan tingkat kesiapan medis dan layanan tertinggi yang diperlukan bagi suporter dalam pertandingan yang digelar di tengah kondisi cuaca ekstrem, terutama dengan tingginya suhu dan tingkat kelembapan, guna menjamin keselamatan para hadirin dan kelangsungan pertandingan dalam suasana yang aman.

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