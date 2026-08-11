Barcelona dan Manchester City melanjutkan negosiasi mereka terkait kepindahan Rodri ke klub Catalan tersebut, setelah sang pemain memantapkan sikapnya dan menunjukkan keinginannya untuk mengenakan seragam Barcelona musim depan, seraya menolak tawaran dari Real Madrid, di samping tawaran perpanjangan kontrak dari Manchester City.

Kedua belah pihak berupaya mencapai kesepakatan secepat mungkin, namun negosiasi masih lebih rumit dari yang terlihat, di tengah adanya perbedaan yang jelas seputar kompensasi finansial dari transaksi tersebut, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Berlawanan dengan yang disebutkan sejumlah laporan pers mengenai tercapainya kesepakatan final antara Barcelona dan Manchester City terkait kepindahan Rodri, negosiasi belum mencapai tahap tersebut hingga saat ini.

Meski hubungan baik menaungi kedua klub, kesepakatan tampaknya belum dekat, setelah Barcelona mengajukan tawaran awal senilai 50 juta euro untuk mendapatkan jasa sang pemain, tawaran yang ditolak Manchester City.

Klub Inggris tersebut bersikeras mendapatkan setidaknya 70 juta euro sebagai imbalan melepas gelandang Spanyol itu, sementara Barcelona tampaknya belum bersedia, untuk saat ini, membayar jumlah tersebut.

Deco, direktur olahraga Barcelona, diperkirakan akan menggelar pertemuan dengan Hugo Viana, direktur olahraga Manchester City, dalam beberapa jam ke depan, dalam upaya mendekatkan sudut pandang dan mencapai formula yang memuaskan kedua belah pihak.

Variabel yang terkait dengan performa sang pemain dapat menjadi bagian dari solusi, di tengah keteguhan Barcelona pada batas atas finansial yang lebih rendah dari tuntutan Manchester City.

Deco dan Hugo Viana berupaya mempercepat negosiasi, di tengah keinginan Hansi Flick, pelatih Barcelona, agar Rodri bergabung dengan tim secepat mungkin.

Sang pemain diperkirakan akan mengikuti latihan Barcelona pada hari Rabu, bersama para pemain timnas Spanyol lainnya, namun perampungan transaksi pada tanggal tersebut tampaknya sulit di tengah berlanjutnya negosiasi.

Rodri juga akan menjalani tes medis sebelum penyelesaian kepindahannya, sementara masih ada sejumlah detail dalam kesepakatan antara Barcelona dan Manchester City yang perlu dituntaskan dan diberi sentuhan akhir.