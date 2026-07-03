50 anggota parlemen Eropa mendesak FIFA untuk menyelidiki pemberian "Penghargaan Perdamaian" kepada Trump

Penghargaan Perdamaian FIFA terus memicu kontroversi. Dalam surat yang ditujukan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), 50 anggota parlemen Eropa mendesak agar dilakukan penyelidikan terkait keadaan seputar pemberian Penghargaan Perdamaian FIFA oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam surat yang ditujukan kepada Komite Etika FIFA, para anggota parlemen yang berasal dari 13 negara berbeda tersebut mendesak “Komite Etika FIFA untuk melakukan penyelidikan secepat mungkin dan dengan jujur,” sebuah tuntutan yang sebelumnya telah disuarakan oleh organisasi hak asasi manusia “FairSquare” sejak Desember lalu, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Prancis “L’Équipe”.

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Para anggota parlemen, yang sebagian besar berasal dari Partai Sosialis Demokrat, Partai Liberal, dan Partai Hijau, berpendapat bahwa permintaan mereka “merupakan kesempatan bagi FIFA untuk membuktikan komitmennya terhadap netralitas politik, transparansi, dan akuntabilitas,” dengan mengungkap sepenuhnya keadaan di balik pemberian Penghargaan Perdamaian FIFA oleh Gianni Infantino kepada Donald Trump.

Perluasan Gerakan Protes

Organisasi “FairSquare” menyambut baik surat dari 50 anggota Parlemen Eropa tersebut, dengan menganggapnya sebagai “intervensi paling menonjol dari para pejabat politik Eropa terhadap tata kelola yang buruk dan pelanggaran aturan di puncak sepak bola dunia, sejak Parlemen Eropa pada tahun 2015 mendesak pendahulu Infantino, Sepp Blatter, untuk mengundurkan diri”.

Organisasi asal Inggris tersebut, khususnya, mendesak Komite Etika FIFA untuk menyelidiki keadaan seputar pemberian penghargaan ini, dengan mencatat bahwa FIFA hingga saat ini belum menjelaskan kriteria maupun mekanisme pemberiannya.

“FairSquare” berpendapat bahwa sikap Infantino mengancam “integritas dan reputasi sepak bola serta FIFA itu sendiri”.

Selain itu, organisasi tersebut masih mendapat dukungan dari Asosiasi Sepak Bola Norwegia, yang merupakan satu-satunya di antara 211 asosiasi anggota FIFA yang bergabung dalam inisiatif ini.

Asosiasi Sepak Bola Norwegia juga telah mengajukan pengaduan kepada Komite Etika FIFA, yang hingga saat ini belum membuka penyelidikan apa pun, dan FIFA juga belum mengeluarkan tanggapan apa pun terkait pengaduan tersebut, maupun mengenai kontroversi seputar Penghargaan Perdamaian.

Apa konsekuensinya?

Jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap kewajiban netralitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kode Etik FIFA, maka hal tersebut dapat mengakibatkan “denda minimal 10.000 franc Swiss, ditambah larangan melakukan aktivitas apa pun yang berkaitan dengan sepak bola selama maksimal dua tahun” bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.