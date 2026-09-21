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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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5 tahun di balik jeruji besi: tuduhan mengejutkan mengancam bintang Premier League

Manchester City vs Sunderland
Manchester City
Sunderland
Premier League
North Macedonia vs Switzerland
North Macedonia
Switzerland
UEFA Nations League B
G. Xhaka
Inggris
Makedonia Utara
Swiss

Otoritas Swiss membuka penyelidikan terhadapnya

Granit Xhaka, kapten timnas Swiss sekaligus gelandang Sunderland, menghadapi krisis hukum serius yang bisa membuatnya terancam hukuman penjara hingga 5 tahun, setelah otoritas Swiss membuka penyelidikan terkait dugaan perolehan sertifikat Covid-19 palsu olehnya.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", kantor kejaksaan agung di Lucerne telah memulai penyelidikan atas kasus ini, dan Xhaka akan menjalani pemeriksaan di hadapan otoritas pada awal Oktober mendatang.

Perkembangan ini terjadi di saat Xhaka, yang berusia 33 tahun, menjadi salah satu pemain paling menonjol di timnas Swiss, serta memiliki perjalanan panjang di Liga Primer Inggris, yang menjadikannya salah satu nama terkenal di sepak bola Eropa.

Meski tuduhan ini serius, Xhaka tetap dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah, sementara sanksi yang mungkin dijatuhkan dalam kasus ini memungkinkan ia terancam hukuman penjara hingga lima tahun.

Usai salah satu pertandingan terakhirnya, kapten Swiss itu menolak berkomentar mengenai penyelidikan tersebut, dan hanya berkata: "Saya tidak punya komentar apa pun soal ini. Hari ini saya bermain sepak bola, dan itulah yang penting bagi saya sekarang. Sama sekali tidak ada. Saya pernah melewati keadaan yang lebih buruk."

UEFA Nations League B
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North Macedonia
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SUI

Kasus ini kini menunggu pemeriksaan Xhaka di hadapan otoritas Swiss, sebelum langkah-langkah hukum selanjutnya dalam penyelidikan menjadi jelas.

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