5 Raksasa Inggris pantau bintang Barcelona, Barca tunggu tawaran yang "tak bisa ditolak"

Penurunan peran Jules Kounde bersama Barcelona sejak awal musim mengembalikan bek asal Prancis itu ke lingkaran perhatian klub-klub besar Liga Primer Inggris, setelah sejumlah klub mulai memantau situasinya dari dekat, mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan dalam masa depannya pada periode mendatang.

Kounde mendapat apresiasi besar di Inggris berkat kemampuannya bermain di posisi bek kanan dan bek tengah, selain pengalaman internasionalnya, di mana klub-klub Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, dan Liverpool mengamati perkembangan situasinya bersama Barcelona.

Chelsea dan Arsenal tampak paling berminat pada bek asal Prancis itu saat ini, di mana klub London tersebut menghargai keragaman peran defensifnya, sementara Arsenal sebelumnya pernah menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas lalu.

Di sisi lain, Manchester City, United, dan Liverpool terus memantau situasi, terutama jika penurunan jumlah penampilannya di bawah arahan Hansi Flick berlanjut.

Kendati demikian, hingga kini belum ada negosiasi resmi atau tawaran yang diajukan kepada Barcelona untuk merekrut Kounde, dan klub Katalan itu juga tidak menghadapi tekanan untuk melepasnya, setelah pemain tersebut baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030 dan menegaskan keinginannya untuk melanjutkan perjalanannya di "Camp Nou".

Faktor penentu dalam masa depan Kounde terletak pada situasi olahraganya selama beberapa bulan mendatang, di mana bek asal Prancis itu ingin merebut kembali posisi utamanya dan mempertahankan peran yang berpengaruh dalam proyek Flick.

Sebaliknya, Barcelona tidak berniat membuka pintu kepergiannya dengan mudah, dan tidak akan bersedia mempertimbangkan hal itu kecuali jika datang tawaran finansial yang sangat tinggi.

Pada saat klub-klub besar Liga Primer Inggris menantikan perkembangan situasi Kounde, Barcelona juga mengamati pasar bek kanan untuk mengantisipasi setiap perkembangan, dengan adanya Pedro Porro pemain Tottenham, dan Ivan Fresneda pemain Sporting Lisbon di antara nama-nama yang menjadi perhatian klub.