5 kue raksasa dan 40 hadiah misterius... Bagaimana tim nasional Argentina merayakan ulang tahun Messi?

Sebuah laporan media mengungkap momen di balik layar perayaan ulang tahun ke-39 pemain Argentina, Lionel Messi, pada hari Rabu ini.

Lionel Messi genap berusia 39 tahun pada 24 Juni, dan tim nasional Argentina merayakan momen tersebut dengan cara yang istimewa setelah sesi latihan tim pada hari Rabu ini.

Menurut surat kabar "Marca", rekan-rekan setimnya mengejutkannya dengan sebuah kaos yang dikenakan oleh setiap pemain, yang menampilkan foto masing-masing di samping sang bintang Argentina, serta tulisan yang menarik: "Selamat ulang tahun, Leo".

Sebagai contoh, Rodrigo De Paul, sahabat dekatnya di tim, memilih foto mereka berdua sedang berpelukan, saat perayaan gelar juara Piala Dunia Qatar 2022.

Ada banyak hadiah lain di kompleks Kansas City, tempat tim nasional Argentina bermarkas, dan sekitar 40 orang berkumpul membawa berbagai hadiah untuk sang bintang, dengan harapan dapat bertemu dengannya dan menyerahkan hadiah tersebut.

Selain itu, terlihat setidaknya lima kue raksasa yang dikirim oleh FIFA, Asosiasi Sepak Bola Argentina, CONMEBOL, CONCACAF, serta merek-merek lain yang terkait dengan tim nasional dan Asosiasi Sepak Bola Argentina.