Laporan media mengungkap persyaratan yang diterapkan oleh Komite Rekrutmen Liga Roshen Saudi untuk merekrut pemain baru atau memperpanjang kontrak pemain lama di berbagai klub.

Liga Roshen Saudi mulai merekrut bintang-bintang dari berbagai liga dunia sejak jendela transfer musim panas 2023, enam bulan setelah merekrut pemain Portugal Cristiano Ronaldo untuk Al-Nassr.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi Arabia menyebutkan bahwa proses perekrutan bergantung pada 5 faktor utama, yaitu usia pemain, level permainannya, posisinya, produktivitasnya, dan sejauh mana kesesuaiannya dengan visi masa depan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa tujuan penetapan kriteria ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan mencapai keberlanjutan finansial, serta mengurangi risiko kontrak yang tidak sesuai secara teknis atau finansial, guna meningkatkan kualitas investasi olahraga dalam jangka panjang.

Hal ini terjadi di tengah munculnya spekulasi mengenai nasib beberapa bintang Liga Saudi yang memasuki masa bebas transfer, seperti pemain Kroasia Marcelo Brozović di Al-Nassr, dan pemain Pantai Gading Franck Kessié di Al-Ahli.