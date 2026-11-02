Pekan kesembilan Liga Elite Joy U-21 menyaksikan kilau sejumlah talenta muda, setelah lima pemain mencuri perhatian lewat kontribusi gol mereka, terutama para pencetak dwigol yang memimpin tim masing-masing dalam laga-laga sengit, di samping nama-nama yang berhasil meninggalkan jejak lewat gol penentu.

Abdulrahman Al-Anzi pimpin Al-Nassr, dwigol Vizcaino bersinar bersama Al-Najma

Abdulrahman Al-Anzi, pemain Al-Nassr, menempatkan dirinya di antara bintang-bintang paling menonjol di pekan ini, setelah mencetak dua gol dalam kemenangan timnya atas Al-Khaleej dengan skor 2-0, menjadikannya sosok dengan sentuhan paling nyata dalam kemenangan Al-Alami di kandang lawan.

Baca juga: Di malam kepergian yang mungkin terjadi, Posecki meredam gejolak suporter Al-Ahli dengan jawaban mengejutkan

Ronald Vizcaino juga tampil gemilang dengan seragam Al-Najma, dan mencetak dwigol meski timnya kalah dari Al-Qadisiyah dengan skor 2-3, menegaskan kehadiran ofensifnya meski timnya tersandung dalam laga tersebut.

Abdulmajeed Sharif dan Musa Adam lanjutkan sinar gemilang

Dari Al-Taawoun, Abdulmajeed Sharif menonjol setelah mencetak dua gol dalam kemenangan atas Al-Watan dengan skor 2-0, memimpin timnya meraih tiga poin dan menempatkan namanya di antara bintang-bintang paling menonjol di pekan ini.

Sementara itu, Musa Adam, penyerang Al-Ahli, mencetak satu gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Al-Ittihad, melanjutkan kehadiran produktifnya bersama tim selama kompetisi turnamen.

Daniel Al-Habib beri Al-Fayha dorongan ofensif

Daftar para pemain paling bersinar lengkap dengan Daniel Al-Habib, pemain Al-Fayha, yang mencetak satu gol dalam kemenangan menegangkan atas Al-Kholood dengan skor 3-2, turut berkontribusi memastikan kemenangan dalam laga yang menyaksikan persaingan ketat antara kedua tim.

Sisa hasil pekan ini menyaksikan kemenangan Damac atas Al-Akhdoud 3-2, Al-Wehda atas Al-Orobah dengan satu gol tanpa balas, Al-Ettifaq atas Al-Ansar 2-1, Al-Fateh atas Al-Faisaly dengan tiga gol tanpa balas, Al-Riyadh atas Al-Hazm 1-0, sementara laga Al-Jabalain melawan Neom berakhir imbang tanpa gol, dan Al-Tadhamon melawan Al-Hilal tanpa gol sesuai hasil yang tercatat.