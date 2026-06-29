5 Bintang di Meja: Arsenal Membuka Pintu Kas dan Memberikan Arteta 240 juta poundsterling

Pihak manajemen Arsenal telah memberikan anggaran besar sebesar 240 juta poundsterling kepada pelatih asal Spanyol, Mikel Arteta, untuk merealisasikan lima transfer baru selama bursa transfer musim panas ini, sebagai bagian dari rencana penguatan tim pasca musim lalu.

Surat kabar Inggris "Daily Star" melaporkan bahwa manajemen "The Gunners" memutuskan untuk mendukung Arteta secara penuh meskipun tim tersebut berhasil meraih gelar Liga Inggris, setelah gagal menjuarai Liga Champions akibat kekalahan di final melawan Paris Saint-Germain.

Winger muda Leicester City yang menjanjikan, Jeremy Monga (16 tahun), memimpin daftar incaran klub asal London tersebut, di mana Arsenal dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan jasanya mengingat keinginannya untuk pindah ke Stadion Emirates.

Selain itu, klub ini juga mengincar pemain asal Spanyol, Oscar Mingueza, bek Celta Vigo, yang kontraknya dengan klubnya akan berakhir pada akhir Juni ini, sehingga menjadikannya transfer gratis yang menarik berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini belakang.

Di lini depan, nama pemain asal Yunani, Christos Tzolis, sayap Club Brugge asal Belgia, menonjol di tengah laporan yang menyebutkan bahwa nilai transfernya bisa mencapai 35 juta poundsterling, sehingga menjadi salah satu transfer terbesar yang akan datang dari Liga Belgia.

Selain itu, Arsenal terus memantau Morgan Rogers, bintang Aston Villa dan timnas Inggris, dalam kesepakatan yang nilainya mungkin melebihi 80 juta euro, sementara pemain Brasil Bruno Guimarães, gelandang Newcastle United, tetap menjadi target utama klub London tersebut setelah penawaran pertama senilai 55 juta poundsterling ditolak.

Menurut surat kabar tersebut, Arsenal bersiap mengajukan tawaran baru yang lebih menggiurkan guna meyakinkan Newcastle melepas pemain internasional Brasil tersebut, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan Arteta untuk melakukan perombakan besar-besaran pada skuadnya dan mempersiapkan tim yang mampu bersaing secara kuat memperebutkan semua gelar pada musim depan.