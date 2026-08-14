Pemain Maroko, Ismael Saibari, memulai perjalanannya bersama Bayern Munich sejak dua pekan lalu, setelah pindah ke klub Bavaria itu dari Eindhoven. Namun, cedera otot yang dialaminya saat membela timnas Maroko di Piala Dunia membuatnya absen dari latihan bersama tim di awal petualangan barunya.

Pemain berusia 25 tahun itu menjalani latihan individu selama periode yang lalu, sebelum akhirnya bergabung dengan latihan bersama tim pada pekan ini, untuk memulai langkah pertamanya mengenakan kostum Bayern Munich.

Saibari mengungkapkan kesan pertamanya saat diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru dalam skuad tim pada hari Jumat ini: "Rekan-rekan setim menyambut saya dengan sangat hangat, dan semua orang baik kepada saya, termasuk staf pelatih. Saya sudah pulih dengan baik, dan sekarang saya benar-benar sudah menyatu dalam latihan tim."

Saibari menarik perhatian secara mencolok saat membela timnas Maroko di Piala Dunia, namun kegemilangannya di turnamen tersebut bukanlah satu-satunya alasan di balik langkah Bayern Munich untuk merekrutnya, mengingat klub Jerman itu telah lama memantau sang pemain.

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menjelaskan bahwa klub sudah mengetahui kemampuan Saibari sebelum Piala Dunia, seraya menyebutkan bahwa pertemuan kedua tim di Liga Champions Eropa memainkan peran penting dalam memperkuat keyakinan klub akan kemampuan sang pemain.

Eberl mengatakan: "Kami sudah mengenal Ismael sejak beberapa waktu lalu, tetapi pukulan telak yang meyakinkan kami bahwa dia adalah pemain yang cocok untuk Bayern Munich datang pada pertandingan yang mempertemukan kami dengan Eindhoven."

Saibari sempat mencetak gol Eindhoven pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Bayern Munich 2-1 di Liga Champions Eropa pada bulan Januari lalu, namun ia tak hanya merobek gawang lawan, sebab ia juga tampil menawan yang membuat kagum para petinggi klub Bavaria itu.

Eberl menambahkan: "Dengan gayanya, kekuatan fisiknya, kehadirannya yang mendominasi, kecepatannya, dan keberagaman keterampilannya, ia menimbulkan banyak masalah bagi kami. Ia memiliki bakat luar biasa."

Saibari perkuat fleksibilitas serangan Bayern

Eberl mengungkapkan bahwa Bayern Munich memantau perkembangan Saibari dari dekat, sebelum akhirnya memutuskan bergerak untuk merekrutnya, terutama dengan keinginan klub untuk memperkuat opsi-opsi serangannya.

Sang direktur olahraga mengatakan: "Kami memantau hal ini dari dekat, dan pada suatu titik menjadi jelas bagi kami bahwa kami ingin memperkuat sektor serangan. Ismael adalah salah satu kandidat terdepan bagi kami, dan syukurlah semuanya berjalan dengan baik."

Eberl mengisyaratkan bahwa dua transfer Nathaniel Brown dan Saibari mencerminkan arah Bayern Munich untuk merekrut pemain-pemain yang memiliki fleksibilitas taktik dan kemampuan mengisi lebih dari satu posisi.

Ia menjelaskan: "Keinginan kami adalah fokus pada fleksibilitas, dan memilih pemain-pemain yang mampu mengisi berbagai posisi serta menambahkan dimensi baru pada gaya permainan kami, sesuatu yang mungkin kami rindukan pada musim lalu."

Di sisi lain, Saibari menegaskan bahwa ia merasa nyaman sejak saat pertama terhadap gagasan pindah ke Bayern Munich, dengan menganggap bahwa klub tersebut merupakan tempat yang ideal untuk mengembangkan levelnya.

Pemain Maroko itu mengatakan: "Bayern Munich adalah salah satu klub terbesar di dunia. Mereka memberi saya keyakinan bahwa saya bisa berkembang di sini sebagai pemain dan sebagai pribadi."

Ia juga berbicara tentang kekagumannya pada gaya permainan yang diandalkan tim di bawah kepemimpinan pelatih asal Belgia, Vincent Kompany, seraya menegaskan bahwa hal itu sesuai dengan kemampuan dan ambisinya.

Ia menambahkan: "Mereka bermain dengan banyak pergerakan dan intensitas tinggi. Saya sendiri merasakannya di pertandingan-pertandingan musim lalu. Mereka menyuguhkan sepak bola yang luar biasa, selalu penuh semangat, dan selalu mencari peluang untuk mencetak gol. Inilah yang benar-benar saya sukai."

Perjalanan yang berbeda dan bakat berbahasa

Selama pengenalannya, Saibari berbicara tentang peran besar yang dimainkan kedua orang tuanya dalam perjalanan dan hidupnya, seraya mengungkapkan penderitaannya akibat masalah pada kedua kaki sejak lahir.

Ia mengatakan: "Saya mengalami masalah pada kaki saya ketika lahir. Kedua orang tua saya berkorban banyak agar saya bisa berjalan dengan normal dan menjalani hidup yang normal. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Saya juga seorang Muslim yang taat, saya beriman kepada Allah, dan saya percaya bahwa ini merupakan bagian dari kehendak-Nya."

Saibari memiliki kemampuan berbahasa yang istimewa, sebab ia berbicara bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, dan Belanda, sementara ia berupaya mempelajari bahasa Jerman secepat mungkin, seiring dengan ambisinya untuk meninggalkan jejak yang jelas dalam petualangan barunya bersama Bayern Munich.