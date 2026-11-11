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Pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Michael Carrick di kursi kepelatihan Manchester United, di tengah laporan yang menyebutkan bahwa pelatih timnas Amerika Serikat itu terbuka untuk menjalani petualangan baru di Old Trafford.

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Dengan semakin dekatnya Carrick meninggalkan posisinya selama jeda internasional, pengalaman Pochettino sebelumnya di Liga Premier Inggris, di samping petualangannya bersama Tottenham dan Chelsea, tampak menjadi salah satu faktor paling menonjol yang mungkin mendorong manajemen Manchester United untuk memilihnya.

Surat kabar "The Sun" menilai bahwa pelatih asal Argentina itu memiliki sejumlah kualitas yang membuatnya cocok untuk tugas tersebut, seraya memaparkan 5 alasan yang dapat membantunya mengembalikan tim ke jalur yang benar.

Mengembangkan bakat-bakat muda

Pochettino memiliki rekam jejak istimewa dalam mengembangkan para pemain dan memberi mereka peluang untuk mencapai level yang lebih tinggi, sesuatu yang tampak jelas pada nama-nama seperti Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli, dan Cole Palmer.

Palmer berbicara tentang pengaruh pelatih asal Argentina itu dalam kariernya, mengatakan dalam pernyataan kepada lembaga penyiaran Inggris "BBC" pada Maret 2024: "Dia memberi saya kebebasan untuk bermain dengan gaya saya sendiri, dan saya suka ketika dia memberimu kebebasan seperti itu, karena saya merasa mampu mengekspresikan kemampuan saya secara lebih besar".

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Ia menambahkan: "Saya menikmati itu. Dia berbicara denganmu setiap hari tentang berbagai hal, tidak semuanya terkait sepak bola, tetapi juga tentang kehidupan. Dia pandai membuatmu merasa nyaman dan berusaha mengeluarkan yang terbaik dari dirimu".

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Di sisi lain, Son Heung-min mengatakan setelah pemecatan Pochettino dari kursi kepelatihan Tottenham: "Tidak perlu membicarakan betapa besar rasa terima kasih saya kepada pria ini. Kata-kata tak mampu mengungkapkan penghargaan saya kepadanya. Saya telah belajar banyak darimu, bukan hanya dalam sepak bola, tetapi juga dalam kehidupan".

Dan di Manchester United, Pochettino mungkin akan menemukan sejumlah bakat muda yang berpotensi berkembang, dipimpin oleh Kobbie Mainoo, di samping Leny Yoro, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, Carlos Baleba, dan Amad Diallo.

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Mengembalikan semangat di ruang ganti

Manchester United mengalami kesulitan pada tahun-tahun pasca kepergian Sir Alex Ferguson terkait masalah semangat tim dan kekompakan antarpemain, sebuah poin yang sebelumnya telah disorot oleh Ralf Rangnick setelah berakhirnya tugas sementaranya bersama klub.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Bagi saya, kekecewaan terbesar adalah kami tidak mampu mengembangkan semangat kolektif yang membantu kami dalam berbagai aspek permainan. Ini juga terjadi pada tim-tim lain, tetapi bagi saya itulah masalah terbesar".

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Gary Neville juga menyinggung pada beberapa kesempatan sebelumnya tentang adanya kebocoran dari dalam ruang ganti, pada saat tim membutuhkan pembangunan ulang hubungan antara para pemain dan staf kepelatihan.

Pochettino memiliki pengalaman berbeda dalam menangani para pemain, karena ia menaruh perhatian besar pada aspek pribadi dan keluarga, dan perannya tidak terbatas pada pekerjaan teknis di dalam lapangan.

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Palmer berbicara tentang cara mantan pelatihnya memperlakukannya: "Dia berbicara denganmu tentang apa saja, seperti masalah keluarga. Saya pikir ketika dia mengetahui apa yang terjadi di luar lapangan, dia bisa memahami dampaknya padamu di dalam lapangan. Dia benar-benar hebat dalam hal ini".

Sementara itu, Dele Alli menggambarkan Pochettino memperlakukannya layaknya seorang ayah, seraya menambahkan: "Saya sangat beruntung bekerja dengan pelatih seperti dia. Dia adalah pria yang luar biasa dan memiliki pengalaman besar. Dia memanggil saya ketika saya bertindak bodoh dan berbicara dengan saya".

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Harry Kane juga sebelumnya berbicara tentang suasana yang diciptakan pelatih asal Argentina itu di dalam Tottenham, mengatakan pada tahun 2016: "Pelatih menciptakan suasana kekeluargaan, dan persaudaraan antarpemain".

Pengalaman menangani klub-klub yang sedang terpuruk

Tidak semua petualangan kepelatihan Pochettino bersama klub-klub yang sedang menjalani periode terbaik mereka, bahkan ia mengemban tanggung jawab dalam kondisi sulit, dan berhasil membangun kembali tim-tim yang mengalami masalah teknis dan moral.

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Ketika ia tiba di Tottenham, tim sedang melewati fase yang kacau setelah kepergian pelatih sebelumnya, Tim Sherwood, yang mengkritik para pemainnya setelah kekalahan telak empat gol tanpa balas dari Chelsea pada Maret 2014, dengan mengatakan: "Ada kekurangan karakter, dan banyak di antara mereka terlalu baik satu sama lain, padahal kalian perlu menunjukkan lebih banyak keberanian".

Dan di Chelsea, Pochettino mengemban tanggung jawab setelah musim yang sulit, yang diakhiri tim di peringkat kedua belas, setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir musim sebelumnya, di samping memiliki daftar pemain yang besar.

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Dalam kedua petualangan tersebut, pelatih asal Argentina itu bekerja untuk menangani perbedaan karakter dan menanamkan kembali gagasan-gagasannya di dalam tim.

Bersama Tottenham, ia membawa mereka ke peringkat terbaik mereka di era Liga Premier Inggris, setelah mengakhiri musim 2016-2017 sebagai runner-up, dan ia juga mencapai final Liga Champions Eropa pada tahun 2019 bersama mereka.

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Sedangkan bersama Chelsea, ia berhasil mengatasi awal yang sulit dan mengakhiri musim di posisi yang lolos ke kompetisi Eropa, bersamaan dengan mengembangkan Cole Palmer dan mengubahnya menjadi salah satu bintang paling menonjol di tim.

Hubungan baiknya dengan media Inggris

Tekanan media menjadi salah satu tantangan paling menonjol yang dihadapi setiap pelatih Manchester United, mengingat perhatian luar biasa terhadap klub dan banyaknya suara yang mengomentari keputusan serta hasil-hasilnya.

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Ruben Amorim sebelumnya pernah mengeluh, pada Desember 2025, tentang campur tangan sejumlah mantan pemain dalam menilai situasi tim, dengan mengatakan: "Terkadang mereka tidak memiliki seluruh informasi, dan mereka memandang Manchester United dengan standar yang mereka jalani ketika di sini, saat tim selalu menang. Karena itu sulit bagi mereka melihat klub mereka dalam kondisi seperti ini".

Erik ten Hag juga berbicara bulan lalu tentang peran para mantan pemain, menganggap bahwa mereka mampu membantu klub dan para pemain, alih-alih hanya sekadar mengkritik.

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Sebaliknya, Pochettino menikmati hubungan yang baik dengan pers Inggris, dan ia sebelumnya pernah tampil dalam program "Stick to Football" yang dibawakan oleh Gary Neville.

Neville sebelumnya telah menempatkan pelatih asal Argentina itu di antara nama-nama yang dinilainya cocok untuk menangani Manchester United, selama pencarian pengganti Amorim pada Januari, di samping Thomas Tuchel dan Carlo Ancelotti.

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Neville menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pelatih baru, di antaranya kemampuan menangani media, ruang ganti, dan pemilik klub, serta menyuguhkan sepak bola yang dinikmati para suporter, di samping memiliki pengalaman di Liga Champions Eropa dan pertandingan-pertandingan besar.

Menghidupkan kembali karier Rashford

Kemampuan Pochettino untuk mengembalikan performa terbaik Marcus Rashford mungkin menjadi salah satu berkas paling menarik perhatian di dalam Manchester United, terutama karena pemain asal Inggris itu hingga kini belum menampilkan apa yang diharapkan darinya setelah kembali masuk dalam perhitungan tim.

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Rashford, yang berusia 29 tahun, kembali ke pusat perhatian di Old Trafford musim ini, setelah periode selama 18 bulan ia menjauh dari klub, yang selama itu ia menjalani dua pengalaman peminjaman bersama Aston Villa dan Barcelona.

Meskipun memiliki kemampuan yang dimilikinya, Rashford belum mencetak atau menciptakan satu gol pun dalam delapan penampilannya musim ini, ia juga duduk di bangku cadangan saat melawan Leeds bulan lalu, sebelum absen dari pertandingan-pertandingan berikutnya karena masalah pada pinggul.

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Rashford memiliki catatan gol mencapai 138 gol bersama tim utama Manchester United, sehingga membuat pemulihan performa sebelumnya menjadi target penting bagi klub.

Dan Pochettino mungkin mampu membantunya dalam hal itu, setelah ia sebelumnya pernah memuji Rashford pada tahun 2022, dengan mengatakan: "Saya selalu menyukai Rashford, dan saya pikir dia adalah pemain yang luar biasa".

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Ia menambahkan: "Yang dia butuhkan hanyalah kepercayaan diri dan keyakinan pada dirinya sendiri agar bisa mencapai level tertinggi. Kemampuannya ada pada dirinya".