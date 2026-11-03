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5 absen: Flick kejutkan Hamza Abdelkarim dalam skuad resmi untuk laga Aston Villa

H. Abdelkarim
Barcelona U19 vs Aston Villa U19
Barcelona U19
Aston Villa U19
UEFA Youth League
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
Mesir
Spanyol
Inggris

Apakah pelatih asal Jerman itu mengubah keputusannya?

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan skuadnya untuk menghadapi Aston Villa yang dijadwalkan berlangsung hari Selasa ini, pada laga keempat babak pertama Liga Champions Eropa.

Pilihan Flick diwarnai absennya Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, dan Xavi Espart karena cedera, sementara pelatih asal Jerman itu memasukkan Hamza Abdelkarim ke dalam opsi serangan Barca.

Laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Hamza Abdelkarim akan tampil hari ini bersama tim muda melawan Aston Villa di Liga Champions Eropa.

Berikut skuad lengkap Barcelona untuk laga melawan Aston Villa:

Pertandingan berikutnya
BAU

BAU

UEFA Youth League

03 Nov 2026

Aston Villa U19

Aston Villa U19

BAR

BAR

Champions League

03 Nov 2026

AVL

AVL

Penjaga gawang: Joan García - Szczesny - Livakovic.

Bertahan: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.

Tengah: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Jorén.

Depan: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordon - Hamza Abdelkarim.

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