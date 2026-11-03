Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan skuadnya untuk menghadapi Aston Villa yang dijadwalkan berlangsung hari Selasa ini, pada laga keempat babak pertama Liga Champions Eropa.

Pilihan Flick diwarnai absennya Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, dan Xavi Espart karena cedera, sementara pelatih asal Jerman itu memasukkan Hamza Abdelkarim ke dalam opsi serangan Barca.

Laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Hamza Abdelkarim akan tampil hari ini bersama tim muda melawan Aston Villa di Liga Champions Eropa.

Berikut skuad lengkap Barcelona untuk laga melawan Aston Villa:

Penjaga gawang: Joan García - Szczesny - Livakovic.

Bertahan: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.

Tengah: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Jorén.

Depan: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordon - Hamza Abdelkarim.