5.000 kursi mengguncang perhitungan Barcelona: Camp Nou baru memulai perjalanan miliaran

Stadion Camp Nou baru yang menyandang nama "Spotify" bergerak untuk memainkan peran sentral dalam rencana Barcelona guna meningkatkan pendapatannya dan memperkuat keberlanjutan klub, seiring keberhasilan manajemen klub meraih pemasukan besar dari kursi VIP dan hospitality.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Barcelona sejauh ini telah menjual sekitar 5.000 tiket VIP dengan durasi kontrak yang bervariasi, sehingga pendapatan yang telah dikomitmenkan melampaui 380 juta euro, sebuah indikasi nilai ekonomi yang dipertaruhkan klub dari stadion baru tersebut.

Barcelona baru-baru ini meluncurkan model baru yang memungkinkan para anggota memperoleh hak eksklusif atas kursi VIP selama 15 atau 30 tahun dengan pembayaran awal, dengan menawarkan sekitar 2.000 kursi yang saat ini tersedia dalam sistem ini, bekerja sama dengan perusahaan "Legends Global".

Model ini diperkirakan akan memberikan klub pendapatan di muka yang ditaksir sekitar 700 juta euro selama 15 hingga 30 tahun, sementara stadion baru itu memuat sekitar 9.400 kursi VIP dan hospitality, atau lebih dari 3 kali lipat jumlah yang ada di stadion sebelumnya.

Barcelona telah melampaui penjualan 3.700 tiket VIP pada Mei 2025, dengan pendapatan yang diperkirakan melebihi 335 juta euro, sebelum angka itu naik menjadi lebih dari 380 juta seiring penjualan yang mendekati 5.000 tiket.

Melalui Camp Nou baru, Barcelona menargetkan untuk meraih pendapatan tidak hanya pada hari-hari pertandingan, tetapi juga pada hari-hari ketika tidak ada pertandingan yang digelar, dengan melipatgandakan hasil ekonomi setiap kursi melalui area hospitality dan kursi mewah.